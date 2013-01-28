中国金融: 把握货币政策平衡点,不能忽视对货币存量的调节--学者

路透上海1月28日 - 中国金融出版社社长、经济学博士魏革军表示,货币政策的多目标制符合中国国情,但不同经济体各有侧重.当前要把握货币信贷存量和流量间的平衡,不能忽视对货币存量的调节.

魏革军日前在《中国金融》杂志发表的卷首语中谈到把握货币信贷存量和流量间的平衡,他表示,在促进经济增长时,各级政府往往把注意力放在货币信用总规模、货币增长、贷款增量上,而相对忽视存量的调节.事实上,存量调节同样重要.用好用活存量对于降低经济运行的成本、改善经济发展质量更为重要.

文章指出,在应对国际金融危机中,中国保持货币信贷强劲增长,有效抵御了外部冲击的负面溢出效应.这些流动性将在中国经济建设中长期发挥作用.因此,在实施稳健货币政策时,应当高度重视内涵式发展和经济增长的质量,减少增长对信贷投入的过分依赖,妥善处理存量调整与增量调节的管理,把有限的金融资源用在刀刃上.

而物价稳定、经济增长、充分就业、国际收支平衡被认为是宏观政策的目标,但不同经济体各有侧重.中国处于新兴加转型时期,需要时刻关注和警惕经济过热问题,需要解决结构性经济问题,因此适应自身的需要,坚持实行多目标制,始终强调防范通胀和促进国际收支平衡.从中国经济实际运行情况看,曾多次出现严重通货膨胀和国际收支失衡问题,说明多目标制符合中国国情.

魏革军并称,要把握宏观利益和区域利益的平衡.货币政策实施中经常会遇到不同方面的博弈,中央和地方出于不同角度的利益考量,在认识上存在分歧.特别是,中国各级政府换届后,普遍存在极高的发展热情,许多地方提出了跨越式发展的诉求,争政策、争资金、争项目、争试点现象抬头.在这方面,加强货币政策的有效沟通至关重要.

他认为,货币政策作为重要的公共政策,应当适应和配合国家的区域发展战略,促进区域经济的协调发展,但货币政策不应简单地迎合区域利益诉求,否则宏观调控的目标就难以实现.