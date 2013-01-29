《中国债券市场每日交易备忘》--1月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国国家开发银行至多40亿元人民币一年期浮息(三个月shibor基准)债9:30-10:30招标,利差预测均值为-35bp 国开行至多60亿元三年期浮息(三个月shibor基准)债9:30-10:30招标,利差预测均值为3bp 国开行至多60亿元五年期浮息(三个月shibor基准)债9:30-11:10招标,利差预测均值为30bp 国开行至多40亿元七年期浮息(三个月shibor基准)债9:30-11:10招标,利差预测均值为44bp 农业发展银行至多150亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.98% 中国船舶工业集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行和建行主承 港中旅集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行和北京银行主承 五矿集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和农行主承 日照港集团9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销 浙江能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和中信银行主承 物美商业 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销 中科实业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 重庆高科集团(第一期)5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),建设银行和交通银行主承 重庆高科集团(第二期)5亿元五年期中票五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行和浙商银行主承销 广东交通集团5亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 赣粤高速 7亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 特变电工集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 天津港 5亿元五年期中票(第一期)簿记建档(主体评级AAA),招商银行和进出口银行主承 天津港5亿元五年期中票(第二期)簿记建档(主体评级AAA),招商银行和民生银行主承 江苏常州科技型中小企业1亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),中国银行主承===================== ======================================================== 二、新债上市: 湘潭高新集团8亿元七年期固息债1380015,票面利率6.90% 渭南城建投12亿元七年期固息债1380016,票面利率6.69% 巩义国资投资10亿元七年期固息债1380020,票面利率6.70% 重庆涪陵国资17亿元七年期固息债1380022,票面利率6.39% 宁波东部新城开发投资公司15亿元七年期固息债1380023,票面利率6.45% 中国南车 10亿元六个月期超短期融资券011346001,票面利率4.00% 深圳桑达电子2亿元一年期短融041359006,票面利率5.04% 粤电力 6亿元一年期短融041354003,票面利率4.24% 广发证券 30亿元三个月期短融071304002,票面利率3.85% 安徽国贸集团控股4亿元一年期短融041351003,票面利率5.04% 海亮集团4亿元一年期短融041366001,票面利率5.40% ============================================================================= 三、缴款: 江苏金桥盐化集团5亿元五年期固息债投资人选择权(3+2)固息债1380027,票面利率6.10% 酒泉钢铁集团10亿元一年期短融 湖南常德中小企业2.6亿元三年期集优票据 ============================================================================= 四、还本付息: 云南锡业集团8亿元三年期固息中票1082009到期兑付,票面利率4.83%. 安徽海螺集团50亿元三年期固息中票1082011到期兑付,票面利率4.45% 财政部280亿元30年期固息国债100023付息,票面利率3.96% 北京汽车投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080013付息,票面利率5.18% 广东交通集团15亿元五年期固息中票1082010付息,票面利率4.69% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国银行也监督管理委员会周一称,2012年银行业金融机构总资产达131.27万亿元人民币,同比增长17.7 %,总负债为122.63万亿元,同比增17.5%. --国泰君安国际发布报告称,有22家B股公司最有可能转板H股,除已公布方案的万科B,还有招 商局B,金桥B,小天鹅B 等. --中国数个地方政府日前在年度政府工作报告中纷纷预测收入增速将放缓,会考虑增加债务以为城镇化建 设融资.评级机构穆迪对此发布报告称,鉴于地方政府融资平台已经债台高筑,因此债务进一步增加无疑会给地 方政府债信带来负面冲击. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 刘昕/曹巍浩; 审校 李宏薇)