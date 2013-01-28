港报财经评论:两位大鳄讲加息--信报1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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两位大鳄讲加息/习广思 港股高位出现疲态,抽水公司股价缺乏承接力,加上大市上周连续三日大调整,“市评”所讲的”托住指数派货”正是此现象.其次,大市愈来愈接近业绩期,盈利消息影响力增加,而资金明显由中资股流入”本地姜”,一是A股升势转弱,二是香港蓝筹公司业绩能见度较高,加上楼市”小阳春”正利好地产股.投资者不妨适量减持或换马.联储局本周议息,应该不会有重大消息公布,贝南奇最多再出口术,但央行再放水空间已不大,相反市场对加息或退市的预期,才是市场的焦点.上周汇控 支撑恒指,其强势仍未转变,但中移动 失守250天线后,能否出现反弹至为关键,其技术走势并不乐观. 近期市场愈来愈多关于”弃债从股”的讨论,无论称之为”债转股”或是”资金大转移”,大家讲的都是同一件事,就是”弃债从股”,理由一是央行加息预期逐步升温,二是资金冒险兼追落后,三是债券泡沫兼太贵,股票估值低,并重现增长.投资者可预期”弃债从股”这话题将会讲足全年,由你不信讲到你信为止,由你未曾看见讲到人人皆知.尽管环球资金”弃债从股”带来的资金流是非常值得期待,也是今年投资的大主题,但现阶段的资金是怎样?由去年底开始,部分海外资金无论短钱、热钱及长线,均开始增持股票,特别是新兴市场股票,理由是由”沽突”变”增持”,但信心未算很强.换言之,部分资金开始转移,但未成为趋势.何以未成趋势?因为资金仍在冒险买债,而且是垃圾债. 美国垃圾债市第一个升,HYG近日股价跟美股再创高位,意味着市场冒险情绪受惠垃圾债券.及至亚洲区内中国公司频频发债,而曾经被厌弃的内房发债量更为惊人.然而,美国国债及投资级别债券开始有调整,LQD近期股价大幅调整是最明显指标.债市现况是,资金由高流向低,由优质债转入低质债.故此,眼下的股市升势,是否因为资金”弃债从股”?有部分是,但更大原因是投资者放弃现金转买股票,所谓”大转移”趋势只是开始而已.事实上,无论是实业家、投资专家、炒家都在告诉你,金融市场上大部分资产都炒到见顶,剩下的是股票,就算标普500已升穿1,500点.四叔去年中叫人”买股好过买楼”.去年第四季,债王格罗斯话,宁买高息股好过买债.上周舖王接访问时同大家讲,舖价太贵不如炒股.
慎防日圆好淡通杀/苏子 今年市场的炒作主题肯定是已成为汇率战争主角的日圆.近年日圆汇价之所以一直保持强势,原因与爆发欧债危机后,市场视日债为资金安全港,在大批避险资金涌入日债市场的大前提下,日圆又焉有不升的可能.随着去年下半年开始,市场对欧债危机的担忧已明显下降,令不少避险资金开始撤离日债市场,因此日圆于今年早已具备下跌的条件.安倍晋三于去年年底上台以来,对内推出大量不利日圆汇价的经济刺激措施.加上破坏日本央行的独立性,强迫央行扩大QE规模及把通胀目标上调至2%,对日圆汇价更是大大不利.至于对外则摆出强硬的对华态度,增加地缘政治风险,使到日本失去避险货币功能,因而加速海外资金撤离日本. 目前日圆已在全球投资者的焦点视线内,故连带日本政府的庞大负债亦成为焦点所在,市场上已有声音指出,欧债危机炒完后,日债危机正好接力补上,故日圆将成为汇市炒家继欧罗之后,一个新的大力狙击目标.有分析指出,日本政府目前的负债已相当于税收的24倍,已等于一个超级计时炸弹.目前日本政府强迫央行把通胀目标上调至2%,便等于自行加速引爆这个本来还可拖延数年的计时炸弹.有市场人士更指出,若日本通胀真的去到2%,日债泡沫必爆,日圆将暴跌,美元兑日圆将暴升至140甚至更高水平.届时外汇市场将因日圆暴跌而混乱一片. 若日本任由日圆下跌,必定严重伤害美日关系,使日本变成一个完全孤立的国家,以及令到多国央行联手干预日圆弱势的可能性与日俱增,故后市日圆的走势将极为波动,而不是单边下跌.日本为避免因为日圆暴跌而成为各国敌对的对象,以及避免自行引爆日债泡沫,实情是未必真的有心会把通胀推高至2%目标水平,故小心日圆在经过一轮急跌后,将一下子掉头上升,出现大上大落,好淡通杀的局面.
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。