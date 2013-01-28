港报财经评论:两位大鳄讲加息--信报1月28日

两位大鳄讲加息/习广思 港股高位出现疲态,抽水公司股价缺乏承接力,加上大市上周连续三日大调整,“市评”所讲的”托住指数派货”正是此现象.其次,大市愈来愈接近业绩期,盈利消息影响力增加,而资金明显由中资股流入”本地姜”,一是A股升势转弱,二是香港蓝筹公司业绩能见度较高,加上楼市”小阳春”正利好地产股.投资者不妨适量减持或换马.联储局本周议息,应该不会有重大消息公布,贝南奇最多再出口术,但央行再放水空间已不大,相反市场对加息或退市的预期,才是市场的焦点.上周汇控 支撑恒指,其强势仍未转变,但中移动 失守250天线后,能否出现反弹至为关键,其技术走势并不乐观. 近期市场愈来愈多关于”弃债从股”的讨论,无论称之为”债转股”或是”资金大转移”,大家讲的都是同一件事,就是”弃债从股”,理由一是央行加息预期逐步升温,二是资金冒险兼追落后,三是债券泡沫兼太贵,股票估值低,并重现增长.投资者可预期”弃债从股”这话题将会讲足全年,由你不信讲到你信为止,由你未曾看见讲到人人皆知.尽管环球资金”弃债从股”带来的资金流是非常值得期待,也是今年投资的大主题,但现阶段的资金是怎样?由去年底开始,部分海外资金无论短钱、热钱及长线,均开始增持股票,特别是新兴市场股票,理由是由”沽突”变”增持”,但信心未算很强.换言之,部分资金开始转移,但未成为趋势.何以未成趋势?因为资金仍在冒险买债,而且是垃圾债. 美国垃圾债市第一个升,HYG近日股价跟美股再创高位,意味着市场冒险情绪受惠垃圾债券.及至亚洲区内中国公司频频发债,而曾经被厌弃的内房发债量更为惊人.然而,美国国债及投资级别债券开始有调整,LQD近期股价大幅调整是最明显指标.债市现况是,资金由高流向低,由优质债转入低质债.故此,眼下的股市升势,是否因为资金”弃债从股”?有部分是,但更大原因是投资者放弃现金转买股票,所谓”大转移”趋势只是开始而已.事实上,无论是实业家、投资专家、炒家都在告诉你,金融市场上大部分资产都炒到见顶,剩下的是股票,就算标普500已升穿1,500点.四叔去年中叫人”买股好过买楼”.去年第四季,债王格罗斯话,宁买高息股好过买债.上周舖王接访问时同大家讲,舖价太贵不如炒股.