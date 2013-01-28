日本已公布经济指标--2013/1/28

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9% r +0.1% r 2月13日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.5% -0.6% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.1% -- -- 工业生产(m/m) 11月 -1.4% r +1.6% r 1月30日 +4.5% 失业率 11月 4.1% @ 4.2% @ 1月31日 4.1% 贸易收支(亿日圆) 12月 逆差6,415 逆差9,534 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 +0.2% -0.1% 1月31日 -0.3% 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。