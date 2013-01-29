《交易视点》基金存增持中国转债空间,短期内机会大于风险--中信证券

路透北京1月29日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，考虑到A股市场震荡向上仍是主基调，并且基金四季度转债持仓不高，未来存在增持的空间，因此转债市场短期内机会大于风险，建议继续持有工行、中行、石化、南山、重工、同仁和电力转债。

**转债集体回调,估值小幅下降**

上周A股市场小幅回调，除银行、军工之外的行业指数普跌。上周可转债指数下跌-1.4%，大盘和中盘转债集体回调，转债回报在1个月来首次低于正股，估值小幅下降。

**四季度基金增持转债力度偏低**

公募基金2012年四季报显示,基金在四季度增持转债力度偏低，债券型基金、转债基金持有转债的绝对金额和持仓比例都出现回落，没有及时提高仓位参与转债的上涨行情。

究其原因，可能与部分基金对后市看法偏谨慎，以及年终排名因素有关。

2013年转债/权益资产相对价值提高，如果债券基金将转债持仓从四季度末的10%提升到20%，将带来260亿的增量需求，趋势来看利好于转债估值的回升。

**A股市场震荡向上仍是主基调**

（1）经济增长方面，汇丰PMI预览值回升， 1月份经济数据由于春节因素扰动缺乏可比性，经济基本面在3月之前可能不会出现明显的利空。

（2）政策方面，对改革的积极预期短期难以证伪，地方两会可能传递出改革和投资的信息，或将形成利好。

（3）资金方面，当前1天/7天回购在2.1%和2.7%附近低位运行，央行SLO工具的推出将平抑春节期间资金面的波动，不会对股市形成明显利空。

风险因素在于，3月份之后需经历经济数据、政策基调是否符合预期的检验。

**转债投资策略**

考虑到A股市场震荡向上仍是主基调，并且基金四季度转债持仓不高，未来存在增持的空间，我们认为转债市场短期内机会大于风险，建议继续持有工行、中行、石化、南山、重工、同仁和电力转债。

石化转债：正股具有低估值的优势，但面临国际油价上行导致炼油盈利下滑的风险；转债转股溢价率合理，但需关注二期转债对估值冲击。

总之，石化转债风险与机会并存，当前建议继续持有，重仓投资者可适当减持。

国投转债：公司公告2012年四季度净利润大幅增长，经计算全年EPS将超过0.28元，高于0.25元的市场预期。

公司长期受益产能投放和水电价格调整，但短期利好或已释放，后续需关注来水量和机组投产进度的风险，因此当前增持必要性不大。如遇较大幅度的回调，可以买入并长期持有。

重工转债：公司公告新增订单169亿，海工业务订单快速增长，订单结构得到改善。

尽管新订单超出市场预期，但考虑到海工业务毛利率较低、转债估值缺乏吸引力，当前时点增持的必要性不大，建议继续持有。

泰尔转债： 1月28日转债上市，预计首日定位在108-112元。由于基本面缺乏亮点且估值较高，而且大非同步解禁，该转债投资价值不大。 (完)