港报财经评论:大市调整有序,个股遭遇压力--经济日报1月26日

大市调整有序, 个股遭遇压力/林瑞芬

好消息涌现但大市无大反应确是大忌,大市总成交额816.7亿港元.国指昨挫0.78%至12,001.恒指挫0.08%至23,580.更多的是个股跌幅大于股指,启示市场醒目资金在闪避锁定回报.综合所谓好消息,包括QDII2可能年内推出、日本央行放水、美股冲高,连周四PMI指数向好也刺激不了A股,”不进则退”挂在心,炒股不炒市都行不通时,昨确有少少泄气味道.成个市近千只股份录得跌幅,个股来讲,昨日跌势有转急压力,似已吃不消连日的抽水浪潮,抽水奇招日新,如李宁 要小投资者供可换股证券,敢问发CB何不简单发股票,财技如此高超,小投资者基本可长期将李宁剔出观察买入名单.见该股昨日急跌15%至5.3港元,可知市场人士是如何反应.

个股炒风大降,小投资者好趁现况认清个股虚实,且观察到十大跌幅榜的高阳科技 挫25%至1.33港元,回看该股原来由1月约8毫子起步,升近1.94港元,昨如斯急回,可见幕后认为难再借市旺混水摸鱼,怕被拆棚,由此可见之前升势有几虚.该股近几年蚀钱多,股价有本事曾急涨,难怪庄家如斯快闪.不讳言,近周所推介股份表现不大如前,如华地国际 、中航科工 、天工国际 及宝光实业,股价分别跌2.7%、3.7%、2.7%及3.6%.实务没问题,只是时不予我,当市场醒目资金选择当前部分计数离场影响,短期波动难免,强调谨守止蚀策略.

说回大势,汇丰 创52周新高86.65港元,昨收86.5港元,升1.47%.全靠它支持,恒指跌幅不致多于国指.个股现在有”走鬼”味,大市疲态尽露,涨不下去,可能会有小投资者心思思想造淡,但何曾有谂过这些征兆似乎太易被察见.认为兵不厌诈,造淡要认真考虑,就算大市疲态尽露,又跌多少?一来,美股指数不用靠苹果,都能于本周又攀新高,不能忽视股市整体动能,可能已在房市的改善下起动.二来,大户如斯布局,港股疲态尽露表象,也不能排除诱敌深入而杀,造淡或会被挟,用哪只股来挟,可能又是中移动.该股从1月初由高位91.8港元主动回调,昨低见83.55港元,到80港元的话,息率又抽逾4厘,试问还可以再试几多,此先行部队先回,对大户部署可更灵活,当以为恒指冲不涨无救必大跌,中移动到时掉头回升,就可以挟到淡仓.三来,认为A股自去年12月急升一段只是反弹序幕,反弹浪有三波计算的话,现阶段约在2,300点反覆多时,可能为二波起点筑平台,3月”两会”前后附近时间可能起动.

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息率回见6厘,公路股才吸引/余少文

国企指数险守12,000点,公路股相对硬净,或是资金避难所,但公路股今年面对节日免费通车影响,加上预测息率降至5厘水平,吸引力下降,惟股价若然调整,只要预测息回升至6厘或以上,吸引力又会回来.中港股市昨日齐跌,上证综合指数跌穿2,300点,国企指数一度低见11,923点,最后收12,001点,下跌93点或0.8%,成交额增加至155亿港元,只有14%主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌41点或0.9%,收4,635点,成交额增加至97亿港元,是科技股和电讯股放量下跌所致.其实,国指踏入1月,持续受制由9月底回升所形成的通道顶部,昨日又跌穿了短期上升轨,虽守20天平均线,国指在高位徘徊,成交量缩减兼且部分技术指标出现顶背驰迹象,给予大市调整压力,加上技术指标中的保历加通道开始收窄,反映指数踏入待变阶段.由于待变结果是可升可跌,若能放量上升,万事皆吉,下跌则股民要严守止赚蚀位,因为11,700点未必是国指支持位所在,到时可能会跌至50天平均线.

不过,只要国指能守住50天线,可继续在上升通道运行,反覆向上,故仍相信中资股只是大涨小回而已.而昨日市况反覆下,高息公路股相对硬净,或是资金短期避难所,只是股价经过四个月回升后,平均预测息率降至5.2厘,吸引力下降.然而,公路股今年并非没有挑战,主要是重大节日对小型客车免费通行政策在今年全面实施,去年在国庆黄金周初次执行,江苏宁沪 表示国庆黄金周假期小型客车车流量升1.2倍至132万辆,免收金额占去年通行费3%.浙江沪杭甬 则表示期间车流量升34%,免费通行的车辆升幅约52%,通行费收入减少5,600万元人民币,同比下跌64%,并预期今年辖下公路会因相关政策而损失通行费约3.5%.

由于重大节日包括春节、清明节、劳动节和国庆,免费通行政策的影响会在今年全面浮现,尤其春节将至,公路股收入要受考验,即使沪杭甬对措施所带来的影响相对乐观,指只会损失约3.5%路费,但有点保留,因为中国内地去年汽车销量增长4%至1,931万辆,增幅虽较上年增幅只微升不足两个百分点,但乘用车增长7%至1,550万辆,销量首次突破1,500万辆,反映今年会有更多汽车在路面行驶,今年节日的免费通行车辆可能更多.