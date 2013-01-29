《交易视点》中国点心债收益率料将低位震荡--中信证券

路透北京1月29日 - 中国中信证券最新发布的海外市场周报认为，海外经济数据偏正面、人民币汇率涨势趋缓，以及房地产市场和供给关系等因素使得短期内高、低等级债券收益率最可能的走势将是低位震荡。

在策略上，交易型机构可考虑适当降低仓位，锁定收益。

**台湾跨境人民币业务全面启动**

1月25日，中国人民银行和台湾央行均宣布与中国银行台北分行签署《关于人民币业务的清算协议》，台湾地区跨境人民币（即“CNT”）业务正式启动。

根据协议，台湾地区的指定银行在人民币清算行开立人民币清算账户后，可以开办人民币业务。

自然人每次买卖人民币现钞或每日通过账户买卖人民币限额为2万元，自然人每日向大陆的汇款上限为人民币8万元。

**高等级债券总体表现优于低等级债券**

受CNH市场流动性充裕的影响，3年期离岸人民币国债和政策性银行债的收益率在过去两周内有15bp到22bp的下降。

同时，高等级债券和利率产品联动良好，根据中信离岸人民币债券指数，两周内高等级债券平均收益率大幅下降11bp至3.59%。

而部分低等级债券受到财务预警或负面财报的影响，收益率在过去两周明显上行，拖累低等级债券的整体表现。

**市场研判和投资策略**

基于对经济、房地产市场和供给关系的判断，我们认为短期内高、低等级债券收益率最可能的走势将是低位震荡。

在策略上，我们维持上期报告的判断，对于交易型机构，可以考虑适当降低仓位，锁定收益。

主要考虑的因素：一是人民币升值有放缓的趋势；二是债券收益率和高低等级债的利差都创2012年以来的新低，债券价格继续上行的空间有限。

**比亚迪信用分析**

需关注的因素有该公司资产负债水平较高、短期债务比重较大、资金周转压力大、整体盈利能力和偿债能力偏弱等。

比亚迪的优势也比较明显，该公司为A+H上市，且受到地方政府重视，融资渠道较为通畅。

同时，新能源汽车是未来发展方向，而其在该领域处于行业领先地位。总体考虑，比亚迪的中信证券内部评级为C3，相当于国内信用评级的AA+。(完)