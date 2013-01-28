香港个股: 东风汽车以约56亿元人民币转让商用车业务45%权益予沃尔沃

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港1月28日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 宣布,将以总代价逾117亿元人民币,向合营伙伴回购商用车业务至全资拥有.同时,公司并拟将商用车公司的45%股权,转让予沃尔沃(Volvo),作价56.08亿元.
东风汽车的声明称,交易完成后,公司与沃尔沃将分别持有商用车公司的55%和45%股权,双方将通过合资公司,开发"东风"品牌中重型商用车,提高"东风"的品牌价值与地位.
东风商用车有限公司现时的总投资为160亿元,并无其他已知资本承担.商用车公司董事会将由七名董事组成,其中四名由东风汽车委任,其他三名由沃尔沃委任.
东风汽车周一早盘初段股价涨1.15%,报12.36港元,过去三个月累计升两成.(完)
浏览东风汽车其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。