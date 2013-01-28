中国信用债评级: 中诚信国际将中钢股份和中钢集团列入可能降级观察名单

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 发行主体: 中国中钢股份有限公司
* 发行量及品种: 20亿元七年期固息债(10中钢债
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况:将公司主体信用等级"AA"和10中钢债债项信用等级"AA"列入可能降级名单
路透北京1月28日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司日前发布报告,将中国中钢股份有限公司AA主体信用评级和其发行的10中钢债 债项评级列入可能降级的信用评级观察名单,因其面临一定流动性风险.
中诚信国际同时将中钢股份的母公司--中钢集团AA主体评级一并列入可能降级名单.
中诚信国际分析表示,2012年以来,全球钢材市场呈现弱势震荡运行态势、国内经济增速放缓,钢材下游需求疲弱,产能过剩矛盾突出,钢铁业已步入"寒冬",加之中钢股份存货金额较大,可能需对其提取大额减值准备.
基于此,中诚信国际认为中钢股份资产负债率将保持高位,而海外矿山建设进度缓慢,资本支出压力依然很大,且主营业务短期内难有起色,面临一定的流动性风险.
中钢股份是国内钢铁生产企业主要原料供应商和产品代理商.中诚信国际的报告显示,中钢集团97%的营业收入、利润均来自中钢股份.
钢铁业去年以来的日子都不好过.之前,马钢股份 、鞍钢股份 先后被中诚信下调评级展望至负面.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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