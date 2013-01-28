《中国2013年国债发行中标明细表》--1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== *三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 ===================================================================== 合计 860 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 3.2012年国债发行中标明细表请点选. (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。