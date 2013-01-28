路透基点: 瑞安中心25亿港币再融资贷款部分出售

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,瑞安中心(Shui On Centre Co Ltd)25亿港币三年期再融资贷款中有1.55亿港币在1月中旬以面值的98.2%出售.这笔25亿港币的贷款2014年9月到期.
此前已有报导称这部分贷款出售.利率为较香港银行同业拆息加码245个基点.
稍早,借款方要求修改贷款条款,将最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍.
这笔完全担保贷款牵头行为中银香港和渣打银行,另有12家银行参贷:富邦金控、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行、玉山银行、第一银行、上海商业银行、永亨银行和元大银行.
是次贷款最高综合收益为290个基点,借款方以位于湾仔的A级办公楼瑞安中心作为再融资担保.瑞安中心隶属于瑞安集团.(完) (编译 李爽; 审校 沈以文)
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