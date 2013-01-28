路透基点: 瑞安中心25亿港币再融资贷款部分出售

路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,瑞安中心(Shui On Centre Co Ltd)25亿港币三年期再融资贷款中有1.55亿港币在1月中旬以面值的98.2%出售.这笔25亿港币的贷款2014年9月到期.

此前已有报导称这部分贷款出售.利率为较香港银行同业拆息加码245个基点.

稍早,借款方要求修改贷款条款,将最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍.

这笔完全担保贷款牵头行为中银香港和渣打银行,另有12家银行参贷:富邦金控、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行、玉山银行、第一银行、上海商业银行、永亨银行和元大银行.