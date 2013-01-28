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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:14 BJT

****《港报快速浏览》--1月28日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评:施政报告聚民心,"逢梁必反"违民意--文汇报                            
 港报社评:"舌尖上不安全",祸延港缺奶粉--经济日报                              
 港报社评:收紧查册限查车牌,资讯自由四面楚歌--明报                            
 港报社评:借镜南亚岛国,推广捐赠器官--星岛日报                                
 港报社评:开贷款回流渠道,离岸市场新一章--信报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论:两位大鳄讲加息--信报1月28日                                    
 港报财经评论:大市调整有序,个股遭遇压力--经济日报1月26日                     
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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