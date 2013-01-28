《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆缺乏进一步上扬的动能,因日股疲软

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 尽管日圆进一步走软,但日股日经指数今日走势疲软.
* 美元/日圆和欧元/日圆都处于区间交投,分别徘徊在91和122.50水准附近.
* 欧元/日圆的上档阻力位在123.00-10,此为主要的费波纳奇回档位.
* 欧元/日圆的阻力与欧元/美元在1.3500下方的阻力,遥相呼应.
* 两个阻力位上方都有大规模的停止单.美元/日圆的停止单则设在91.50和92.00上方.(完)
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