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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆缺乏进一步上扬的动能,因日股疲软

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* 尽管日圆进一步走软,但日股日经指数今日走势疲软.

* 美元/日圆和欧元/日圆都处于区间交投,分别徘徊在91和122.50水准附近.

* 欧元/日圆的上档阻力位在123.00-10,此为主要的费波纳奇回档位.

* 欧元/日圆的阻力与欧元/美元在1.3500下方的阻力,遥相呼应.

* 两个阻力位上方都有大规模的停止单.美元/日圆的停止单则设在91.50和92.00上方.(完)

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