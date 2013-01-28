表格: 1月25日止当周外资买超日本股票,卖超韩国股票--野村

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透1月28日 - 以下是1月25日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 1,171 4,583 17,120 3,193 52,325
印度 839 3,333 9,396 2,608 24,843
印尼 57 457 29 392 1,785
日本 2,377 10,471 31,574 7,374 35,327
韩国 (429) (663) 2,100 (648) 15,214
菲律宾 122 613 1,154 546 2,341
台湾 398 250 3,227 (139) 5,589
泰国 184 593 1,215 434 2,555
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 白云; 审校 侯向明)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。