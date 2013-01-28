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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:15 BJT

表格: 1月25日止当周外资买超日本股票,卖超韩国股票--野村

路透1月28日 - 以下是1月25日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 1,171 4,583 17,120 3,193 52,325

印度 839 3,333 9,396 2,608 24,843

印尼 57 457 29 392 1,785

日本 2,377 10,471 31,574 7,374 35,327

韩国 (429) (663) 2,100 (648) 15,214

菲律宾 122 613 1,154 546 2,341

台湾 398 250 3,227 (139) 5,589

泰国 184 593 1,215 434 2,555

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完) (编译 白云; 审校 侯向明)
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