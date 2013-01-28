《中国公司债发行日程表》--1月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================== 中信重工 至多28 10 5 4.85% 中信证券 AA+ 1/25-1/29 8 7 5.20% 中德证券 (分别在第3年末和第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权/两个品种间可以进行双向回拨) ============================================================================================== 芭田股份 至多5.4 5.4 5 5.80% 中信建投证券 AA 1/25-1/29 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================== 中航光电 至多5 5 5 5.08% 国泰君安证券 AA 1/25-1/29 (附第3年末附发行人和投资者选择权/中航科工提供担保) 中航证券 ============================================================================================== 秦川发展 至多4.5 不超4.5 5 *5.65% 广州证券 AA 1/28-1/30 (第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/秦川集团提供担保) ============================================================================================== 银轮股份 至多5 5 5 预设区间5.6%-6.1% 平安证券 AA 1/29-1/30 (第3年末投资者回售选择权/浙江银轮实业发展股份公司提供担保) ============================================================================================== 重庆水务 至多15 15 5 询价区间5.0%-5.5% 申银万国证券 AAA 1/29-1/31 ============================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞)