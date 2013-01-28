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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:36 BJT

中国个股:东电B转A预案有望最快于2月初公布--消息

路透上海1月28日 - 据两位消息人士透露,浙江东南发电股份有限公司 有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司.

消息人士透露,投行中金公司及摩根士丹利 中国合资公司摩根士丹利华鑫证券正在协助东电B推进该方案的最终定型.

中金公司和摩根士丹利华鑫都不愿发表评论.而东电公司相关人士则对路透表示,公司方面希望能在农历春节长假前能够有个说法.

消息人士尚未透露B转A的具体细节.业内人士此前曾猜测:东电B转A方案有两种可能:一种是直接增发A股,以换取股东手中的B股;另一种是先私有化B股,再发行A股并上市.

自去年11月21日起,东电B即申请停牌,因第一大股东浙江浙能电力股份公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项.(完) (发稿 林琦; 审校 屈桂娟)
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