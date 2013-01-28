中国个股:东电B转A预案有望最快于2月初公布--消息

路透上海1月28日 - 据两位消息人士透露,浙江东南发电股份有限公司 有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司.

消息人士透露,投行中金公司及摩根士丹利 中国合资公司摩根士丹利华鑫证券正在协助东电B推进该方案的最终定型.

中金公司和摩根士丹利华鑫都不愿发表评论.而东电公司相关人士则对路透表示,公司方面希望能在农历春节长假前能够有个说法.

消息人士尚未透露B转A的具体细节.业内人士此前曾猜测:东电B转A方案有两种可能:一种是直接增发A股,以换取股东手中的B股;另一种是先私有化B股,再发行A股并上市.