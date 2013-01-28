《汇市简讯》交易观点:在重要阻力位前抛出欧元/日圆

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 欧元/日圆自94.12的涨势非常迅猛,接近关键阻力位
* 123.10是2008-2012年从169.97跌至94.12一波行情的38.2%回档位
* 123.33是2011年盘中高位,欧元自此开始跌向94.12
* 德国、欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森、及韩国央行都对日本央行的宽松政策及造成的汇市波动发出警告
* 在122.50处做空,在124.10布置停损单,目标118.60.(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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