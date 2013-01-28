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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 12:14 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月28日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
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 *国开行          至多40         1      周二招标     浮息金融债    1/30-2/1
                  至多60         3              (三个月Shibor基准) 
                  至多60         5
                  至多40         7
 *农发行          至多200        5      周二招标     固息金融债    1/30-2/1   

  注: *表示新增.(完）

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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