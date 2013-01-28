《中国金融债发行日程表》--1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== *国开行 至多40 1 周二招标 浮息金融债 1/30-2/1 至多60 3 (三个月Shibor基准) 至多60 5 至多40 7 *农发行 至多200 5 周二招标 固息金融债 1/30-2/1 注: *表示新增.(完） (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。