《中国2013年已发行金融债一览表》--1月28日

路透上海1月28日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月8日 60 1 3.32% 2.89 *增发 1月22日 60 3.1952% 2.98 二期 1月8日 60 3 3.8934% 4.84 *增发 1月22日 80 3.8050% 2.47 三期 1月8日 60 5 4.1617% 3.29 *增发 1月22日 60 4.1053% 4.42 四期 1月8日 60 7 4.3251% 2.12 *增发 1月22日 60 4.2867% 2.91 五期 1月8日 60 10 4.43% 1.91 *增发 1月22日 50 4.3879% 2.80 六期 1月15日 50 3 3.90% 3.19(一年定存基准浮息债,基本利差90bp) 七期 1月15日 50 5 4.12% 2.32(一年定存基准浮息债,基本利差112bp) 八期 1月15日 50 7 4.28% 1.51(一年定存基准浮息债,基本利差128bp) 九期 1月15日 50 10 4.45% 1.82(一年定存基准浮息债,基本利差145bp) 总计 810 二、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 乐山商行 固息金融债 1月18日 9 3 5.80% 6 5 5.90% 星展银行 固息金融债 1月4日 15 3 4.65% (中国) 注:1、*代表新增 2、中国2012年已发行金融债一览表请点选 3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)