东京汇市: 欧洲经济复苏信心提振欧元,日圆兑美元下跌

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3450 1.3460 -0.07 +1.94 1.3194 美元/日圆 91.03 90.90 +0.14 +4.95 86.74 欧元/日圆 122.44 122.33 +0.09 +6.97 114.46 美元/瑞郎 0.9282 0.9260 +0.24 +1.39 0.9155 英镑/美元 1.5754 1.5801 -0.30 -3.06 1.6251 美元/加元 1.0081 1.0056 +0.25 +1.61 0.9921 澳元/美元 1.0422 1.0422 +0.00 +0.28 1.0393 新西兰元/美元 0.8358 0.8370 -0.14 +0.91 0.8283 澳元/日圆 94.870 94.780 +0.09 +5.26 90.130 新西兰元/日圆 76.080 76.150 -0.09 -45.97 140.820 英镑/日圆 143.41 143.62 -0.15 +1.84 140.82 澳元/新西兰元 1.2468 1.2441 +0.22 -0.57 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 张涛)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。