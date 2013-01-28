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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 12:05 BJT

东京汇市: 欧洲经济复苏信心提振欧元,日圆兑美元下跌

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3450     1.3460      -0.07      +1.94     1.3194
 美元/日圆                         91.03      90.90      +0.14      +4.95      86.74
 欧元/日圆                        122.44     122.33      +0.09      +6.97     114.46
 美元/瑞郎                        0.9282     0.9260      +0.24      +1.39     0.9155
 英镑/美元                        1.5754     1.5801      -0.30      -3.06     1.6251
 美元/加元                        1.0081     1.0056      +0.25      +1.61     0.9921
 澳元/美元                        1.0422     1.0422      +0.00      +0.28     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8358     0.8370      -0.14      +0.91     0.8283
 澳元/日圆                        94.870     94.780      +0.09      +5.26     90.130
 新西兰元/日圆                    76.080     76.150      -0.09     -45.97    140.820
 英镑/日圆                        143.41     143.62      -0.15      +1.84     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2468     1.2441      +0.22      -0.57     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 张涛)
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