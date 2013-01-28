中国能源: 2012年成品油表观消费量25,080万吨,同比增长3.3%--发改委

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月28日 - 中国中国家发展和改革委员会公布,2012年全年成品油表观消费量同比增长3.3%至25,080万吨,全年天然气表观消费量增长13%.
刊登在发改委网站上的新闻稿称,去年全年中国生产原油20,459万吨,同比增长1.6%;加工原油41,526万吨,同比增长2.1%.
中国去年全年生产成品油25,726万吨,增长4.1%,12月底成品油库存同比上升100万吨,较11月底增加68万吨,保持正常水平.
天然气方面,去年全年天然气表观消费量为1,471亿立方米,增长13%.去年全年国内天然气产量1,077亿立方米,同比增长6.5%;天然气进口量(含液化天然气)425亿立方米,增长31.1%.(完)
更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。