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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:59 BJT

中国能源: 2012年成品油表观消费量25,080万吨,同比增长3.3%--发改委

路透北京1月28日 - 中国中国家发展和改革委员会公布,2012年全年成品油表观消费量同比增长3.3%至25,080万吨,全年天然气表观消费量增长13%.

刊登在发改委网站上的新闻稿称,去年全年中国生产原油20,459万吨,同比增长1.6%;加工原油41,526万吨,同比增长2.1%.

中国去年全年生产成品油25,726万吨,增长4.1%,12月底成品油库存同比上升100万吨,较11月底增加68万吨,保持正常水平.

天然气方面,去年全年天然气表观消费量为1,471亿立方米,增长13%.去年全年国内天然气产量1,077亿立方米,同比增长6.5%;天然气进口量(含液化天然气)425亿立方米,增长31.1%.(完)

更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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