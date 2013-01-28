中国经济: 地方收入增速预期放缓意味未来债务或进一步增加--穆迪

路透北京1月28日 - 中国数个地方政府日前在年度政府工作报告中纷纷预测收入增速将放缓,会考虑增加债务以为城镇化建设融资.评级机构穆迪对此发布报告称,鉴于地方政府融资平台已经债台高筑,因此债务进一步增加无疑会给地方政府债信带来负面冲击.

穆迪在报告中并称,中国银行业的债信评等也将受到影响,因为地方政府债务增加将导致银行地方融资平台贷款质量进一步恶化.

中国财政部数据显示,2012年中国地方财政收入为6.1万亿元人民币,同比增长16.2%.穆迪指出,虽然该增速依然堪称强劲,但已远低于2011年高达29.1%的创纪录水平,而且在2013年增速可能会进一步回落.

报告称,去年中国地方政府土地收入同比下滑14%,和2011年的增长22%形成鲜明对比,是导致地方财政收入增速骤降的主要原因.近些年来土地收入一直是中国地方基建项目资金的主要来源.从地方政府工作报告来看,财政支出增加主要与城市中心迅速发展导致服务和基建需求加快有关,2012年在医院、学校、交通运输、电厂和雨水排放系统等领域的支出有明显增加.

穆迪认为,从地方政府工作报告可以看出,所有这些因素将促使地方政府利用融资平台为城镇化融资.可鉴于地方融资平台已经债务高筑,因此债务进一步增多无疑将给地方政府债信评等带来负面影响.

中国国务院在2011年下半年选择上海、浙江、广东和深圳启动地方政府自行发债试点,但去年年中,在预算法修正案草案中仍然删除了一审稿中拟对地方政府债务实行"限额管理"的规定.

根据中国国家审计署审计结果显示,截至2010年底,中国地方政府性债务余额为10.7万亿元,相当于地方财政收入的101.4%;2011年进一步温和增加3亿元;报告称,2012年关于此项债务的数字尚不明确,但已经知道的是去年地方融资平台债券发行规模激增了70%.

而中国银行业的资产质量亦可能因地方债务增加而受影响.在地方融资平台现金流不足的情况下,主要依赖地方政府转移支付来偿还银行贷款.而地方财政收入增速放缓,无疑将影响其对融资平台的支撑力度,进而会冲击银行的地方平台贷款的质量.