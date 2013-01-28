路透基点: 三家银行提交再融资计划,支持收购壹传媒台湾业务

路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,至少有三家本土银行集团提交再融资计划,支持收购香港上市的壹传媒(Next Media Ltd)台湾业务.

消息人士称,贷款规模相当于约80亿台币(2.74亿美元)加上由此引发的管理费.消息人士称,支持用于购买该印刷业务的这笔资金料以美元计.

消息人士透露,商谈利率为250个基点左右.

他们还说,一如此前报导,该贷款可能为七年期.

路透11月援引台湾公平交易委员会委员孙立群的话报导,香港传媒大亨黎智英掌控的壹传媒已经与台湾五家巨头签署协议,出售其台湾印刷和电视资产,作价175亿台币.

台湾印刷业务将出售给四家巨头,他们是旺旺中时媒体集团董事长蔡衍明、台塑董事长王文渊、中国信托慈善基金会董事长辜仲谅、龙岩股份有限公司董事长李世聪.香港上市的壹传媒旗下拥有苹果日报和壹周刊.

王文渊、辜仲谅、李世聪以及台湾产物保险股份有限公司董事长李泰宏将收购壹传媒电视资产.