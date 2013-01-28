中国债市: 利率互换主要品种普涨并延续陡峭化趋势,外围乐观情绪续发酵

路透上海1月28日 - 中国人民币利率互换一至五年主要品种周一小幅普涨,其中五年涨势稍盛而令曲线延续陡峭化趋势,因外围市场乐观情绪继续提供支撑,且银行间市场七天期质押回购利率脱离开年以来低点.

交易员称,中国央行此前推出的短期流动性调节工具(SLO)稳定和放松了市场资金预期,因此今日七天期回购利率的上行影响尚不十分明显.不过随着春节假期的渐近,资金面增加波动的可能性在加大,流动性变化对短端的影响也需要密切关注.

银行间资金市场周一整体宽松,质押式回购利率隔夜品种变化不大,7天及14天品种则较前一交易日分别上涨30个基点(bp)和70个bp.交易员表示,SLO出台后回购利率波幅明显缩小,料春节前资金面将延续宽松态势.

上海一外资银行交易员表示,今日IRS曲线继续有所增陡.因"外围情绪好,长端还是pay(付固定收浮动)的情绪强一些."

上日美国和欧洲股市双双上涨,同时美国公债收益率升至三周高位,因市场愈发乐观认为欧元区债务危机最严重的时期已经过去.

北京一银行交易员并透露,与上日IRS短降长升导致的曲线陡峭化不同,今日主要品种呈现普涨态势,其中一年期品种涨约1个基点(bp),五年约3个bp.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周一 3.1380/3.2380 3.1333/3.2158 3.4267/3.5075 3.6633/3.7492 3.6560/3.9140 周五 3.1475/3.2525 3.1060/3.1930 3.3770/3.4660 3.5850/3.6780 3.6075/3.8375 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0095/-0.0145 +0.0273/+0.0228 +0.0497/+0.0415 +0.0783/+0.0712 +0.0485/+0.0765

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.