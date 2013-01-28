中国新债: 中船集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透北京1月28日 - 中国船舶工业集团公司周一公告称,将于周二(29日)在银行间债市簿记建档发行今年第一期超短期融资券,金额50亿元人民币,期限九个月(270天).
具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= 中船集团 200 50 9 1/29簿记建档 中信银行 AAA 1/31 2/1
建设银行 =========================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站( here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。