手机产业: 苹果iPhone在亚洲时尚城市的受宠程度下降

路透新加坡1月28日 - 苹果 iPhone在新加坡和香港富裕顾客群中的受宠程度下降,因手机用户喜好发生变化,且受制于先前自身取得的商业成功过于辉煌.

对iPhone的审美疲劳,对标新立异的追求,再加上可选择的手机琳琅满目,用户纷纷改买其它品牌的手机,尤其是三星 手机,侵蚀了苹果的市场份额.

2010年时,苹果产品在新加坡可谓是风头一时无两,使用苹果iOS操作系统的人均比例比全球任何一个国家都高.

但据StatCounter计算,苹果iPad和iPhone在新加坡移动设备的市场份额去年大幅下降.本月从2012年1月时的峰值72%降至50%,目前使用安卓(Android)系统的设备有43%,高于上年同期的20%.

在香港,使用苹果iOS系统的移动设备目前约占30%,低于一年前的约45%.安卓系统的市占率则达到近三分之二.

"苹果依然被视作是大名牌,但现在市面上有太多其它很酷的智能手机,所以竞争变得越发激烈,"新加坡本地社交媒体应用开发商Bubble Motion的执行长Tom Clayton说.

浏览显示苹果iOS系统在新加坡和香港使用情况的图表,请点击:(link.reuters.com/paf55t)

香港和新加坡常常引领亚洲其它关键市场的消费潮流.

"从电子产品角度而言,新加坡和香港从来都是紧跟西欧和北美的消费潮流,并引领当地潮流,"开发企业手机应用程序的新加坡公司Jam Factory的老板Jim Wagstaff说.

智能手机在东南亚国家的普及速度很快,据研究机构GfK的数据,截至2012年9月的12个月间,东南亚消费者用于智能手机的支出同比增加了78%.(完)