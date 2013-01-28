台湾债市: 公债RP利率持平,关注明后天月底资金效应

路透上海1月28日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持平.券商资金调度人士认为,时序迈入月底周,今天投信赎回压力尚不明显,倒是寿险业资金因今日交割20年公债400亿台币而略紧,整体RP市场利率表现持稳,仍须关注明后天月底资金情势.

券商调度人士表示,受到月底效应影响,本土银行间操作趋于保守,部分已不承做拆出RP,不过投信端月底走钱情况不多,料明后天才会比较明显,尤其是后天,若月底资金情势转趋紧俏,公债RP利率主要交投可能略微上扬1个基点(bp),然而市场缺少公司债RP券源,料本周公司债RP利率将维持在既有区间.

"一票客户等着排队买公司债RP,这部分没有议价空间可谈."一大型券商交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.