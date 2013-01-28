更新版 1-中国货币市场: 资金面整体宽松,SLO出台后回购利率波幅明显缩小

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月28日 - 中国银行间资金市场周一早盘整体宽松,质押式回购利率隔夜品种变化不大,7天及14天品种则较前一交易日有所上涨.交易员表示,SLO出台后回购利率波幅明显缩小,料春节前资金面将延续宽松态势.

交易员并称,近期短期回购品种开盘利率均较高,主要是因短期流动性调节工具(SLO)出台之后,央行操作还未正式开始,市场对价格中枢定在何种水平还有分歧,资金拆出方出于谨慎考虑,一般倾向于调高出借利率,锁定风险.

"资金面还行吧,没什么变化,部分利率上涨是因为开盘就比较高."华东一银行交易员称.

她并表示,质押式回购利率此前盘中波动幅度较大,在加权利率的基础上减20-30基点(BP)是较为常见的事情,但SLO出台后,波动就明显缩小,减点幅度多降到5-10个BP的水平或者没有减点,机构都想降低央行SLO可能随时带来的干扰.

北京时间11:53,7天期质押式回购加权利率 最新报在3.0000%,较上一个交易2.7000%上涨30个基点,当日开盘利率为3.0000%.

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

==========================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0988 2.1074 -0.86

七天 2.9885 2.6993 +28.92

14天 3.6344 2.9464 +68.80

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1200 2.1500 -3.00

七天 2.9800 2.7100 +27.00

14天 3.6500 2.9600 +69.00

Shibor

其中:隔夜 2.1000 2.1030 -0.30

七天 2.9920 2.6980 +29.40

三个月 3.8863 3.8831 +0.32

==========================================================