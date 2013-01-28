《中国基金发行日程表》--1月28日

路透北京1月28日--- - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *农银七天理财 农银汇理 建设银行 农业银行、中信证券等 1/24-1/31 A/B 民生加银积极 民生加银 建设银行 民生银行、银河证券等 1/7-1/29 成长 中银理财 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 1/21-1/29 30天A/B 华夏保证金理 华夏基金 工商银行 国泰君安、中信建投等 1/23-1/29 财A/B 嘉实中证中期 嘉实基金 建设银行 农业银行、爱建证券等 1/7-1/30 企债基金(A/C) 中国银行 嘉实中证 嘉实基金 建设银行 新时代证券、中金公司等 1/7-1/31 50ETF基金 中银稳健添利 中银基金 招商银行 中国银行、中信证券等 1/9-1/31 南方中证500 南方基金 农业银行 华泰证券、兴业证券等 1/10-1/31 ETF 招商央视财经 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 1/10-1/31 50 国泰房地产 国泰基金 中国银行 建设银行、国泰君安等 1/14-1/31 基金(份额/A/B) 华安纯债 华安基金 农业银行 交通银行、海通证券等 1/7-2/1 基金(A/C) 金元惠利保本 金元惠理 农业银行 工商银行、金元证券等 1/7-2/1 广发新经济 广发基金 招商银行 工商银行、银河证券等 1/8-2/1 博时亚洲 博时基金 招商银行 中国银行、长量基金等 1/14-2/1 票息收益基金 融通丰利 融通基金 工商银行 农业银行、申银万国等 1/14-2/1 四分法基金 大成中证 大成基金 中国银行 爱建证券、安信证券等 1/21-2/1 100ETF基金 安信现金管理 安信基金 建设银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/1 货币A/B 中欧纯债 中欧基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 1/22-2/1 基金(A/B/分级) 泰信现代服务 泰信基金 工商银行 农业银行、中投证券等 1/4-2/4 业股票型基金 鹏华产业 鹏华基金 建设银行 工商银行、安信证券等 1/14-2/4 债基金 信诚优质纯债 信诚基金 中信银行 中国银行、中信证券等 1/14-2/4 A/B 工银保本2号 工银瑞信 光大银行 工商银行、展恒基金等 1/9-2/5 长信利众基金 长信基金 浦发银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/6 (A/B/分级) ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞)