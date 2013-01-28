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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 13:12 BJT

《中国基金发行日程表》--1月28日

路透北京1月28日--- - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
   名称        基金公司     托管行          分销机构               发行时间      备注
========================================================================================    
*农银七天理财  农银汇理     建设银行     农业银行、中信证券等      1/24-1/31
A/B
            
民生加银积极   民生加银     建设银行     民生银行、银河证券等      1/7-1/29 
成长 
        
中银理财       中银基金     招商银行     中国银行、招商银行等      1/21-1/29 
30天A/B 
          
华夏保证金理   华夏基金     工商银行     国泰君安、中信建投等      1/23-1/29 
财A/B 
      
嘉实中证中期   嘉实基金     建设银行     农业银行、爱建证券等      1/7-1/30 
企债基金(A/C)               中国银行 
    
嘉实中证       嘉实基金     建设银行   新时代证券、中金公司等      1/7-1/31
50ETF基金    
              
中银稳健添利   中银基金     招商银行     中国银行、中信证券等      1/9-1/31 
     
南方中证500    南方基金     农业银行     华泰证券、兴业证券等      1/10-1/31 
ETF 
 
招商央视财经   招商基金     中国银行     招商银行、申银万国等      1/10-1/31
50  
     
国泰房地产     国泰基金     中国银行     建设银行、国泰君安等      1/14-1/31 
基金(份额/A/B)  
         
华安纯债       华安基金     农业银行     交通银行、海通证券等      1/7-2/1 
基金(A/C)     

金元惠利保本   金元惠理     农业银行     工商银行、金元证券等      1/7-2/1 
        
广发新经济     广发基金     招商银行     工商银行、银河证券等      1/8-2/1 
    
博时亚洲       博时基金     招商银行     中国银行、长量基金等      1/14-2/1 
票息收益基金 
         
融通丰利       融通基金     工商银行     农业银行、申银万国等      1/14-2/1 
四分法基金
         
大成中证       大成基金     中国银行     爱建证券、安信证券等      1/21-2/1  
100ETF基金 
    
安信现金管理   安信基金     建设银行     农业银行、安信证券等　    1/21-2/1 
货币A/B 
       
中欧纯债       中欧基金     邮储银行     建设银行、华泰证券等      1/22-2/1 
基金(A/B/分级) 

          
泰信现代服务   泰信基金     工商银行     农业银行、中投证券等      1/4-2/4 
业股票型基金 
 
鹏华产业       鹏华基金     建设银行     工商银行、安信证券等      1/14-2/4 
债基金 
 
信诚优质纯债   信诚基金     中信银行     中国银行、中信证券等      1/14-2/4 
A/B     
 
工银保本2号    工银瑞信     光大银行     工商银行、展恒基金等      1/9-2/5 
     
长信利众基金   长信基金     浦发银行     农业银行、安信证券等      1/21-2/6 
(A/B/分级) 
========================================================================================  
    
注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 边竞)
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