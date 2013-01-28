离岸人民币: 深圳前海人民币跨境贷款共15家银行参与,协议总金额约20亿元

路透香港1月28日 - 众所瞩目的深圳前海跨境人民币贷款项目周一在深圳签约,银行界人士表示,共有15家香港的银行与深圳市前海开发投资控股有限公司等公司签约26个项目,协议总金额约20亿元人民币.此标志着人民币国际化又向前迈进一步.

中银香港 则表示,今天同南洋商业银行与五家在前海注册成立的企业签署人民币贷款.但未透露金额及其他细节.

前海人民币跨境贷款项目的借款企业及资金用途都有其限制,市场已预期初期金额规模有限.

根据管理细则,在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金,贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下,用于前海建设与发展.前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定.