《汇市简讯》美元兑日圆外亚币反弹,日圆/韩元无动于衷

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 美元兑韩元劲扬,突破1,076的阻力位与1,080的前道支撑
* 高点为1083.4,不远处是1085.40,即1185.6至1054.60(去年5月至今年1月)跌势的23.6%回档位
* 日圆兑韩元在11.90水准附近继续承压,距近期低点11.70不远
* 这解释了韩国央行为何质疑日本央行近期宽松措施的效果
* 美元兑日圆外亚洲货币整体走高,但兑印度卢比涨势可能受限,因印度央行周二将召开政策会议
* 54.04卢比为前道支撑,54.14是38.2%费波纳奇回档位,一个月期无本金交割远期外汇(NDF)10日移动均线切入位在54.15.(完)
(编译 隋芬; 审校 白云)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。