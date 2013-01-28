《汇市简讯》美元兑日圆外亚币反弹,日圆/韩元无动于衷

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* 美元兑韩元劲扬,突破1,076的阻力位与1,080的前道支撑

* 高点为1083.4,不远处是1085.40,即1185.6至1054.60(去年5月至今年1月)跌势的23.6%回档位

* 日圆兑韩元在11.90水准附近继续承压,距近期低点11.70不远

* 这解释了韩国央行为何质疑日本央行近期宽松措施的效果

* 美元兑日圆外亚洲货币整体走高,但兑印度卢比涨势可能受限,因印度央行周二将召开政策会议

* 54.04卢比为前道支撑,54.14是38.2%费波纳奇回档位,一个月期无本金交割远期外汇(NDF)10日移动均线切入位在54.15.(完)