达沃斯与会银行家放眼非洲

(本文由路透中文网编译提供)

路透达沃斯1月25日 - 在今年的达沃斯世界经济论坛上，非洲吸引了与会银行家的目光。

渣打银行 执行长Peter Sands在接受采访时表示：“我们看到非洲有很多机会。非洲没有受到很多关注，因为大家都在关注印度、中国和东盟。”

中国各家银行在第一批非洲淘金者之列，中国工商银行 于2007年收购了南非标准银行 20%股权。

自此之后，其他银行开始进入非洲，大多辅助非洲与中国间的贸易。汇丰银行 中东和北非执行长Simon Cooper称之为“南南贸易”。

“为希望前往非洲的中国企业提供帮助的工作有很多，我们预计此类贸易会继续增长。”Cooper在接受采访时表示。

电信设备生产商华为等亚洲企业多年来一直在非洲从事基础设施建设，如在利比亚和肯尼亚等多国建设电信塔。

“我们投资了在非洲开展业务的企业。我们认为，一些非洲国家基础设施薄弱是个机会。如果一切都完美了，他们还要我们干什么？”弘毅投资总裁赵令欢说道。

在非洲进行并购和其他类似行为通常很不容易。2011年，汇丰银行放弃收购南非Nedbank ，称未能达到其收购要求。

银行在非洲的收入远低于其他地区，去年非洲和中东投资银行服务费总计约10亿美元，而亚洲的投资银行服务费几乎是其10倍。

“风险总是有的，如果等到一切就绪，事情会更难办。”赵令欢指出。(完)