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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 14:05 BJT

《中国2013年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--1月28日

路透上海1月28日 - 以下为中国2013年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况:

  发行主体        发行时间    规模      期限    票面利率  主承销商        代 码
                          (亿元人民币)
  -----------------------------------------------------------------------------------
 *冀中能源张家口   1月18日      5        5年     7.00%    华夏银行      031390012
  矿业集团

 *南京高新技术经济 1月16日      8        3年     6.80%    南京银行      031390010
  开发总公司

 *成都交通投资集团 1月15日      5        3年     6.60%    民生银行      031390007

 *陕西交通建设集团 1月15日     20        3年     6.60%    兴业银行      031390011

 *江西高速公路     1月10日     10        1年      --       国开行       031390006
  投资集团

 *山东魏桥创业集团 1月10日     10        1 年    6.60%    农业银行      031390004

 *红豆集团         1月8日       4        1年     6.10%    南京银行      031346001

 *天津泰达投资控股 1月8日       5        1年     5.65%    北京银行      031390001

 *亚泰集团         1月7日      10        3年     6.67%    平安银行      031361001  
  
  ----------------------------------------------------------------------------------- 
  合计                         77
    
  中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公
开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以
促进更多企业通过债市融资.

  所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融
资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的
债务融资工具称为非公开定向债务融资工具.

  非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务,
缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始
终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益.

  在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券
(SCP)、非公开定向债务融资工具、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门
不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其
余品种则由央行主导.

  注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)
     2.*代表新增.
     3.欲浏览《2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选.(完)

 (发稿 边竞; 审校 李宏薇)
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