《中国2013年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--1月28日

路透上海1月28日 - 以下为中国2013年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 代 码 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------------- *冀中能源张家口 1月18日 5 5年 7.00% 华夏银行 031390012 矿业集团 *南京高新技术经济 1月16日 8 3年 6.80% 南京银行 031390010 开发总公司 *成都交通投资集团 1月15日 5 3年 6.60% 民生银行 031390007 *陕西交通建设集团 1月15日 20 3年 6.60% 兴业银行 031390011 *江西高速公路 1月10日 10 1年 -- 国开行 031390006 投资集团 *山东魏桥创业集团 1月10日 10 1 年 6.60% 农业银行 031390004 *红豆集团 1月8日 4 1年 6.10% 南京银行 031346001 *天津泰达投资控股 1月8日 5 1年 5.65% 北京银行 031390001 *亚泰集团 1月7日 10 3年 6.67% 平安银行 031361001 ----------------------------------------------------------------------------------- 合计 77 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、非公开定向债务融资工具、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn) 2.*代表新增. 3.欲浏览《2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选.(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇)