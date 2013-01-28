路透专访:中国城镇化是零售业好时机,台湾润泰拟做亚洲沃尔玛--总裁

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 中国城镇化是零售业最好的商机
* 高鑫零售拟在印尼、马来西亚或越南设立据点
* 大润发在中国内地已超越家乐福和沃尔玛
记者 洪淑珍/高洁如
路透台北1月28日 - 台湾润泰总裁尹衍梁周一表示,中国目前正进行的城镇化是零售业最好的商机,润泰集团旗下的中国内地大卖场龙头之一--香港高鑫零售 依恃良好的政府关系,站稳中国大卖场业的龙头之外,未来也有意朝亚洲市场扩张.
高鑫零售经营中国内地"大润发"及"欧尚"卖场品牌,为台湾润泰集团旗下润泰全球 及法国欧尚集团 的合资企业.
尹衍梁表示,短短14年的时间之内,大润发打败了世界一级的零售龙头--沃尔玛(Wal-Mart),靠的是在地化的服务、低廉的价格以及良好的政府关系.未来更有意做亚洲的沃尔玛,将在印尼、马来西亚或越南扩点.
"我们有政府机关高度的支持,帮着我们开绿灯.设公车站牌,甚或地铁也经过."今年63岁的尹衍梁在首度接受国际媒体专访时表示.
他并解释,大润发在中国内地以低廉价格供货,等于帮地方政府稳定物价,也雇用大量员工,帮地方政府增加就业人口,甚至在灾变时,也无偿的提供物资给地方政府去救灾.
"好像是政府的延伸,好像我们就是他(政府)的手臂一样,"尹衍梁说.
他也表示,国际上大的零售业者--例如沃尔玛、家乐福 虽进军中国,但水土不服.但大润发以生鲜产品优势出发,带动百货、杂货的业绩成长,并且注意在地化的员工和提供在地化的服务,更有市场最低廉的价格优势,这些都是领先国际零售大业者的优势.
香港高鑫零售2012年6月底的中期业绩报告中称,在中国内地有240间综合性大卖场,12%位于一线城市,17%位于二线城市,45%位于三线城市.而当时也以签约等方式锁定155个地点开设综合型大卖场,106家为在建.
尹衍梁也认为,高鑫零售比起国际品牌来说,规模仍小,扩充据点步步为营,要求获利,也是表现优于国际厂商的优势.
高鑫零售高层主管去年中曾接受路透访问时表示,在中国展店因楼市调控拖慢,但消费信心料回升.
然而尽管近年全球景气低迷,但全球零售业龙头沃尔玛在中国扩充脚步持续,该公司在2012底表示,未来三年内在中国将扩充100家以上的据点,并增加1.8万名员工.
**打造东方诺贝尔奖**
在台湾众多的企业家中,尹衍梁风格相当特立独行.他少年时期一度因打架滋事度日,被父亲送入严格管教,后来重回正途,除接手父亲留下的纺织业--润泰全球 之外,并将事业版图扩及营建业--润泰创新 、零售流通业--大润发(高鑫零售 ),及金融保险业--南山人寿.
名下总资产高逾1,000亿台币以上的尹衍梁,在两岸三地投资事业相当多元.他捐款成立北京大学光华管理学院,以此开展中国政商人脉;他也曾是台湾对大陆的谈判机构--海基会的董监事之一,亨通的政商关系使他成为横跨两岸的红顶商人.
尹衍梁也表示,将捐出多数财产打造东方诺贝尔奖--唐奖.未来将委托台湾最高学术研究机构--中央研院提名和评选,分别在永续工程、医疗生技、汉学和法学四个领域,每二年颁发一次奖项,获奖人得奖金额高达5,000万台币,将可望超越诺贝尔奖的1,000万瑞典克朗.
"我个人敬佩诺贝尔,(唐奖)不是诺贝尔奖,只是狗尾续貂,想延续他的精神,"尹衍梁说.唐奖的首届得奖者可望在明年6月出炉.(完) (台北记者林妙容对此文亦有贡献; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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