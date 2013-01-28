路透专访:中国城镇化是零售业好时机,台湾润泰拟做亚洲沃尔玛--总裁

* 中国城镇化是零售业最好的商机

* 高鑫零售拟在印尼、马来西亚或越南设立据点

* 大润发在中国内地已超越家乐福和沃尔玛

记者 洪淑珍/高洁如

路透台北1月28日 - 台湾润泰总裁尹衍梁周一表示,中国目前正进行的城镇化是零售业最好的商机,润泰集团旗下的中国内地大卖场龙头之一--香港高鑫零售 依恃良好的政府关系,站稳中国大卖场业的龙头之外,未来也有意朝亚洲市场扩张.

高鑫零售经营中国内地"大润发"及"欧尚"卖场品牌,为台湾润泰集团旗下润泰全球 及法国欧尚集团 的合资企业.

尹衍梁表示,短短14年的时间之内,大润发打败了世界一级的零售龙头--沃尔玛(Wal-Mart),靠的是在地化的服务、低廉的价格以及良好的政府关系.未来更有意做亚洲的沃尔玛,将在印尼、马来西亚或越南扩点.

"我们有政府机关高度的支持,帮着我们开绿灯.设公车站牌,甚或地铁也经过."今年63岁的尹衍梁在首度接受国际媒体专访时表示.

他并解释,大润发在中国内地以低廉价格供货,等于帮地方政府稳定物价,也雇用大量员工,帮地方政府增加就业人口,甚至在灾变时,也无偿的提供物资给地方政府去救灾.

"好像是政府的延伸,好像我们就是他(政府)的手臂一样,"尹衍梁说.

他也表示,国际上大的零售业者--例如沃尔玛、家乐福 虽进军中国,但水土不服.但大润发以生鲜产品优势出发,带动百货、杂货的业绩成长,并且注意在地化的员工和提供在地化的服务,更有市场最低廉的价格优势,这些都是领先国际零售大业者的优势.

香港高鑫零售2012年6月底的中期业绩报告中称,在中国内地有240间综合性大卖场,12%位于一线城市,17%位于二线城市,45%位于三线城市.而当时也以签约等方式锁定155个地点开设综合型大卖场,106家为在建.

尹衍梁也认为,高鑫零售比起国际品牌来说,规模仍小,扩充据点步步为营,要求获利,也是表现优于国际厂商的优势.

高鑫零售高层主管去年中曾接受路透访问时表示,在中国展店因楼市调控拖慢,但消费信心料回升.

然而尽管近年全球景气低迷,但全球零售业龙头沃尔玛在中国扩充脚步持续,该公司在2012底表示,未来三年内在中国将扩充100家以上的据点,并增加1.8万名员工.

**打造东方诺贝尔奖**

在台湾众多的企业家中,尹衍梁风格相当特立独行.他少年时期一度因打架滋事度日,被父亲送入严格管教,后来重回正途,除接手父亲留下的纺织业--润泰全球 之外,并将事业版图扩及营建业--润泰创新 、零售流通业--大润发(高鑫零售 ),及金融保险业--南山人寿.

名下总资产高逾1,000亿台币以上的尹衍梁,在两岸三地投资事业相当多元.他捐款成立北京大学光华管理学院,以此开展中国政商人脉;他也曾是台湾对大陆的谈判机构--海基会的董监事之一,亨通的政商关系使他成为横跨两岸的红顶商人.

尹衍梁也表示,将捐出多数财产打造东方诺贝尔奖--唐奖.未来将委托台湾最高学术研究机构--中央研院提名和评选,分别在永续工程、医疗生技、汉学和法学四个领域,每二年颁发一次奖项,获奖人得奖金额高达5,000万台币,将可望超越诺贝尔奖的1,000万瑞典克朗.