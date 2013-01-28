欧洲金融: 德国金融监管局就Euribor对德意志银行等业者展开特别调查--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透法兰克福1月28日 - 南德日报周一报导称,德国金融监管局已对德意志银行 等四家银行业者展开特别调查,是为针对可能涉及操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)调查案的一部分.
"特别调查"是德国金融监管局针对银行启动的各种调查中,最为严重的一种.
南德日报表示,德国金融监管局同时还对Portigon AG 展开调查.但报导并未引述消息来源.Portigon是昔日金融巨擘WestLB分拆解体后剩余的部分.
无法联系上德意志银行、德国金融监管局或Portigon的官员就此评论.
报导称,之前德国金融监管局曾要求德国所有涉及Euribor利率设定的银行提供资讯.
德意志银行已经因为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)相关事件受到德国金融监管局的特别调查．
德意志银行曾说,正就2005-2011年间与设定利率相关事宜,在欧美配合调查.
本月稍早,德国的州立银行BayernLB 表示,已因"战略原因"自2013年起退出Euribor报价小组.
仍有逾40家银行为Euribor银行间拆借利率提供报价,但负责运作的Euribor-欧洲银行联合会(EBF)近日曾提醒,鉴于最近这方面的负面名声,恐还有更多银行退出.(完) (编译 张若琪; 审校 王冠中)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)