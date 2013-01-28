更新版 1-中国个股: 东电B转A预案有望最快2月初公布,将起示范效用

* 东电B有望最快2月初公布其B转A预案--消息

* 中金和摩根士丹利华鑫协助推进该预案

* 东电B方案将具示范效应 (新增分析师评论和背景)

路透上海1月28日 - 据两位消息人士周一透露,浙江东南发电股份有限公司 有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司,估计将给未来B股市场带来相当大的示范效应.

消息人士透露,投行中金公司及摩根士丹利 中国合资公司摩根士丹利华鑫证券正在协助东电B推进该方案的最终定型.

"我们关注这个,就想看看B转A到底是个什么思路,这将对未来纯B股公司有示范作用."华西证券首席分析师曹雪峰称.

两市102家B股公司中,有15家纯B股公司,其余87家同时拥有A股和B股.

曹雪峰指出,目前B股流动性不佳和再融资功能缺失,所以相对A股市场,B股市场估值不高.业内比较关心B转A是否会参照同股同权原则,即B转A不用溢价,还是采用其他方案.估计东电B方案揭晓后,将可传递出一定的政策导向.

而在B转A过程中如何处理外国股东持有的东电B股亦是颇受关注,因为目前尚不允许未取得合格境外机构投资者(QFII)的外国投资者投资A股.不过也有分析师建议,可参照中集集团B转H先例,以特例形式允许外资股东持有和抛售东电A,但不能直接买入任何A股.

消息人士尚未透露东电B转A的具体细节.业内人士此前曾猜测:东电B转A方案有两种可能:一种是直接增发A股,以换取股东手中的B股;另一种是先私有化B股,再发行A股并上市.

此前中集集团 已成功以介绍方式转股H股市场,成为业内首家B转H公司,当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售,但不可买入.之后万科 亦宣布其B转H计划,方案思路与中集集团类似.

中金公司和摩根士丹利华鑫都不愿发表评论.而东电公司相关人士则对路透表示,公司方面希望在农历春节长假(2月9日-15日)前能够有个说法.