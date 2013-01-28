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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 14:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上下受限,目前核心区间1.3450-3500

0626GMT

* 欧元/美元在1.3500之前的卖单仍在,附近有重要选择权相关价位及技术位

* 卖方包括选择权交易者及亚洲主权投资者

* 1.3500上方有大型停止单

* 买单向下分布至1.3450区域,亚洲时段低点在1.3445.(完)

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