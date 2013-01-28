中国股市: 沪综指收升2.4%至近八个月新高,券商股受融资融券扩容消息提振领涨

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周一收升2.4%,券商板块受融资融券扩容消息提振 领涨.分析师指出,虽然在消息面带动下今日股指有所冲高,但在成交未现大幅放量,且技术面 仍存调整压力背景下,预计春节前大盘仍将以震荡走势为主. 沪综指 收报2,346.505点,涨55.201点或2.41%;此前收盘高点是去年6月1日的2,3 73.436;上周该股指则累计下跌1.1%.上海A股今日成交额放大至1,164亿元人民币,上周五为7 98亿元. 南京证券分析师温丽君指出,今天主要是权重股逼空上涨提振指数上扬,进而带动个股普 涨.但上周的长上影线,尤其是2,362点则仍将会对短期股指形成较大压制.同时,从量能上来 看,今日亦没有大幅放量. "沪市成交没有超过1,400亿元,如果在这个位置不继续放量,要想再走很远难度较大.总 体看,短期大盘还面临一定的调整压力,权重和个股走势都需进一步震荡蓄势,节前两周仍将 以震荡为主."她预计. 受融资融券标的证券扩容利好提振,今日证券板块表现强势,其中招商证券 涨停,报11.18元. 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股 票数目至300只和200只,两市共计500只. 沪深300指数 收涨3.12%,报2,651.863点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,657.8点,涨2.69%,成交量为732,537手.(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)