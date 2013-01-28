中国股市: 沪综指收升2.4%至近八个月新高,券商股受融资融券扩容消息提振领涨

路透北京1月28日 - 中国股市沪综指周一收升2.4%,券商板块受融资融券扩容消息提振 领涨.分析师指出,虽然在消息面带动下今日股指有所冲高,但在成交未现大幅放量,且技术面 仍存调整压力背景下,预计春节前大盘仍将以震荡走势为主. 沪综指 收报2,346.505点,涨55.201点或2.41%;此前收盘高点是去年6月1日的2,3 73.436;上周该股指则累计下跌1.1%.上海A股今日成交额放大至1,164亿元人民币,上周五为7 98亿元. 南京证券分析师温丽君指出,今天主要是权重股逼空上涨提振指数上扬,进而带动个股普 涨.但上周的长上影线,尤其是2,362点则仍将会对短期股指形成较大压制.同时,从量能上来 看,今日亦没有大幅放量. "沪市成交没有超过1,400亿元,如果在这个位置不继续放量,要想再走很远难度较大.总 体看,短期大盘还面临一定的调整压力,权重和个股走势都需进一步震荡蓄势,节前两周仍将 以震荡为主."她预计. 受融资融券标的证券扩容利好提振,今日证券板块表现强势,其中招商证券 涨停,报11.18元. 上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股 票数目至300只和200只,两市共计500只. 沪深300指数 收涨3.12%,报2,651.863点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,657.8点,涨2.69%,成交量为732,537手.(完)