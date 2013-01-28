投行观点: 渣打上调中国今明两年成长率预估分别至8.3%和8.2%

路透北京1月28日 - 中国经济企稳回升趋势已经确立.渣打银行在最新研报中宣布上调中国今明两年经济成长率分别至8.3%和8.2%,预计今年中国经济将逐渐走强,到明年一季度在8.5%触顶,之后受政策再度收紧影响逐渐回落,四季度将降至7.8%.

该投行此前对中国今明两年成长率的预估均为7.8%,其最新估测亦高于路透上周所作的季度调查结果.路透访问分析师的预估中值显示,中国今明两年通胀率预计分别为3.2%和3.5%,经济增速预计均为8.1%.

渣打在研报中称,其上调中国成长率预估的主要原因有三：第一是一些领先指标暗示短期经济将强势复苏,譬如引领实体经济活动的信贷增速数据、房屋建造数据、以及2012年下半年以来持续回升的制造业者信心指数等.

第二是中国新一届领导上台,今年下半年和明年预计能享受到温和的改革红利.该行认为,中国新一届领导人展现出的反腐决心,让未来将有更多举措出台的预期升温;且3-4月间新型城镇化方案有望出台,到9-10月在三中全会上对经济改革的整体规划也可望成形.而2014年是执行改革方案的第一年,预计改革不仅能提振经济增长,还将鼓舞消费者和企业信心.

第三是因为2012年四季度中国经济成长7.9%,意外超出预期.尽管该行对官方数字看法有保留,但仍预计会进一步走高.不过考虑到政府仍将预防经济过热,因此数字也不会太高.

中国经过一番努力终于遏制住通胀"猛虎",市场普遍预计2013年也将温和可控.但渣打银行在1月11日报告中预计,从今年四季度到明年上半年通胀可能重新变成一个大问题,并促使中国央行四季度开始上调利率,2014年继续加息.