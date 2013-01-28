《独家新闻》日本政府曾为787尽快投入使用而降低安全标准

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透东京1月28日 - 根据相关记录和有关人士透露,日本政府2008年曾通过降低安全规定,促进波音787客机及相关日本技术的开发,推动787在国内最大航空公司快速投入使用.
参与当年政府工作的人士对路透表示,国土交通省一顾问委员会做出的迁就,反映出来自全日本空输(ANA) 和日本航空(JAL) 的压力,以及扶持供应787组件的日本企业的意愿.787有35%的组件由日本企业供应,从生产机翼要用到的碳纤维到精密电子系统和节能电池.
"我想要求改变规定的呼声最初来自航空公司.最后,这变成他们对降低航空公司运营成本的措施进行讨论,"日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)航空主管Masatoshi Harigae称,他是敦促日本政府放宽监管标准的外部顾问之一.
没有证据能说明监管标准的降低导致了787现在的问题.也没有证据显示如果维持原规定,像2008年之前那样频繁地强制检查包括787在内的新机型能有助于提前发现问题苗头.
不能说降低安全标准就直接导致了787电池起火的隐患.最近几周,安全当局调查员一直在努力查找787电池起火事故的原因.
但根据日本国土交通省发布的顾问小组会议记录回顾,以及相关七位专家中三位给出的评论,日本民航局2008年采取的措施显示出波音与日本供应商之间深厚的商业关系,以及全日本空输和日航给予的支持,促成了对安全合规标准的放松.
全日本空输和日航均拒绝对此置评,并表示监管标准问题应由航空业官员和国土交通省回答.
"与其它国家相比,我们没有降低我们的标准.我们进行的是实用性质的修改,"日本民航局首席航空安全工程师Tatsuyuki Shimazu说.
2008年3月,在行业和政策专家小组开了三次会议后,日本交通省表示,将采纳40项简化新款飞机监管规定的提议.当时交通省表示,简化标准是为了"快速实现787客机投入使用的效益".
787客机最大的买家是全日本空输,该公司和日航2004年承诺购买首架787客机,帮助促成787的首个订单.两家公司随后增加订购量,全日本空输最后订购了66架787梦幻客机.
"那时他们对787很有信心.并讨论了降低航空公司运营成本的措施,"Harigae说.
日本政府对安全规定的修改包括缩短新机测试时间,批准波音777飞行员驾驶787."787有很多技术创新,安全性也更高,但它的设计与777很相似,"顾问小组成员之一航空业记者Kinya Fujiishi说."这就是我们认为可以修改规定的原因."
另一项获批的修改是,波音新机可免除每次落地接受地勤详细检查的环节,这一流程会引发更多成本和更长的地面逗留时间.相关人士称,顾问小组最后得出结论认为,这一检查环节不必要,因为梦幻客机拥有很高级的机舱检测系统.
日航表示,其仍在787航班间歇期间进行检查,因为对国际航线仍有这个要求.全日本空输则表示,尽管没有强制规定,但其对国内777和787航班仍保留这个检查环节.
以三菱重工 为首的日本企业生产三分之一的梦幻客机组件,包括机翼.随着波音每次推出的机型都取得成功,日本供应商已从最初的参与供应747宽体机配件发展成为与波音共担风险的全方位合作伙伴.
日本供应商对生产波音飞机的参与程度,已从767的不到五分之一发展到777的四分之一和787的35%.据波音估计,日本有多达65家企业的2.2万个航空相关工作岗位与波音的命运休戚相关.(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)