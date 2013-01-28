《独家新闻》日本政府曾为787尽快投入使用而降低安全标准

路透东京1月28日 - 根据相关记录和有关人士透露,日本政府2008年曾通过降低安全规定,促进波音787客机及相关日本技术的开发,推动787在国内最大航空公司快速投入使用.

参与当年政府工作的人士对路透表示,国土交通省一顾问委员会做出的迁就,反映出来自全日本空输(ANA) 和日本航空(JAL) 的压力,以及扶持供应787组件的日本企业的意愿.787有35%的组件由日本企业供应,从生产机翼要用到的碳纤维到精密电子系统和节能电池.

"我想要求改变规定的呼声最初来自航空公司.最后,这变成他们对降低航空公司运营成本的措施进行讨论,"日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)航空主管Masatoshi Harigae称,他是敦促日本政府放宽监管标准的外部顾问之一.

没有证据能说明监管标准的降低导致了787现在的问题.也没有证据显示如果维持原规定,像2008年之前那样频繁地强制检查包括787在内的新机型能有助于提前发现问题苗头.

不能说降低安全标准就直接导致了787电池起火的隐患.最近几周,安全当局调查员一直在努力查找787电池起火事故的原因.

但根据日本国土交通省发布的顾问小组会议记录回顾,以及相关七位专家中三位给出的评论,日本民航局2008年采取的措施显示出波音与日本供应商之间深厚的商业关系,以及全日本空输和日航给予的支持,促成了对安全合规标准的放松.

全日本空输和日航均拒绝对此置评,并表示监管标准问题应由航空业官员和国土交通省回答.

"与其它国家相比,我们没有降低我们的标准.我们进行的是实用性质的修改,"日本民航局首席航空安全工程师Tatsuyuki Shimazu说.

2008年3月,在行业和政策专家小组开了三次会议后,日本交通省表示,将采纳40项简化新款飞机监管规定的提议.当时交通省表示,简化标准是为了"快速实现787客机投入使用的效益".

787客机最大的买家是全日本空输,该公司和日航2004年承诺购买首架787客机,帮助促成787的首个订单.两家公司随后增加订购量,全日本空输最后订购了66架787梦幻客机.

"那时他们对787很有信心.并讨论了降低航空公司运营成本的措施,"Harigae说.

日本政府对安全规定的修改包括缩短新机测试时间,批准波音777飞行员驾驶787."787有很多技术创新,安全性也更高,但它的设计与777很相似,"顾问小组成员之一航空业记者Kinya Fujiishi说."这就是我们认为可以修改规定的原因."

另一项获批的修改是,波音新机可免除每次落地接受地勤详细检查的环节,这一流程会引发更多成本和更长的地面逗留时间.相关人士称,顾问小组最后得出结论认为,这一检查环节不必要,因为梦幻客机拥有很高级的机舱检测系统.

日航表示,其仍在787航班间歇期间进行检查,因为对国际航线仍有这个要求.全日本空输则表示,尽管没有强制规定,但其对国内777和787航班仍保留这个检查环节.

以三菱重工 为首的日本企业生产三分之一的梦幻客机组件,包括机翼.随着波音每次推出的机型都取得成功,日本供应商已从最初的参与供应747宽体机配件发展成为与波音共担风险的全方位合作伙伴.

日本供应商对生产波音飞机的参与程度,已从767的不到五分之一发展到777的四分之一和787的35%.据波音估计,日本有多达65家企业的2.2万个航空相关工作岗位与波音的命运休戚相关.(完)