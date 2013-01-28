《汇市简讯》欧洲开盘: 日圆走势翻转,美元/韩元空头遭重创

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 随着澳洲收盘,10国集团(G10)货币走疲,美元/日圆由盘初高点91.31翻转
* 出口商卖盘及获利了结构成压力,欧元/美元在123.00-10前方遭遇卖压
* 尽管瑞士达沃斯论坛对日圆的批评声浪升高,日本官员态度坚决
* 韩国央行警告谈话令美元/韩元空头气势受挫,美元/韩元触发停止位,升至三个月高位
* 今日将公布瑞典零售销售、欧元区M3货供额、美国耐久财订单、成屋待完成销售.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。