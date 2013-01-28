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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 15:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘: 日圆走势翻转,美元/韩元空头遭重创

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* 随着澳洲收盘,10国集团(G10)货币走疲,美元/日圆由盘初高点91.31翻转

* 出口商卖盘及获利了结构成压力,欧元/美元在123.00-10前方遭遇卖压

* 尽管瑞士达沃斯论坛对日圆的批评声浪升高,日本官员态度坚决

* 韩国央行警告谈话令美元/韩元空头气势受挫,美元/韩元触发停止位,升至三个月高位

* 今日将公布瑞典零售销售、欧元区M3货供额、美国耐久财订单、成屋待完成销售.(完)

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