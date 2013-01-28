台湾汇市: 亚币竞贬拖累台币收挫至四个半月低位,后市悲观

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透台北1月28日 - 亚币竞贬行情启动,拖累台币兑美元 周一爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%.
汇银人士指出,开盘以后台币尾随具出口竞价关系的韩元 一路急贬,外资及进口商追捧美元,令台币汇价一路重挫,交易员对后市悲观看待.
台币收盘价29.560为四个半月新低,前低为去年9月13日的29.699.
韩元今日收盘较上日重挫1.74%.(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)