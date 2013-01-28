台湾汇市: 亚币竞贬拖累台币收挫至四个半月低位,后市悲观

路透台北1月28日 - 亚币竞贬行情启动,拖累台币兑美元 周一爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%.

汇银人士指出,开盘以后台币尾随具出口竞价关系的韩元 一路急贬,外资及进口商追捧美元,令台币汇价一路重挫,交易员对后市悲观看待.

台币收盘价29.560为四个半月新低,前低为去年9月13日的29.699.