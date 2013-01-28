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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 15:43 BJT

日本债市: 公债走疲,尾随日圆及美债颓势

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.075%
 五年期公债                              0.155%       +1.0     0.145%
 10年期公债                              0.745%       +2.5     0.720%
 20年期公债                              1.775%       +0.5     1.770%
 30年期公债                              1.995%       +0.0     1.995%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.30      -0.25     144.55
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪; 审校 王冠中)
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