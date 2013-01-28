表格: 外资在韩国股市卖超5,057亿韩元,连三个交易日卖超

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔1月28日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超5,057亿韩元,为连续第三个交易日卖超,期间累计卖超金额1.1893万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月28日 -505.7 428.6 73.6
1月25日 -490.0 131.9 350.7
1月24日 -193.6 37.4 172.0
1月23日 16.3 -119.6 120.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
1月 7日 -33.4 14.3 25.6
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本月以来 -1,702.0 462.9 1,370.6
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今年以来 -1,702.0 462.9 1,370.6
--------------------------------------------- (完)
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