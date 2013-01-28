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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 16:03 BJT

全球金市: 现货金上涨但徘徊在两周低点附近,受经济复苏寄望打压

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1660.74 2.25 +0.14 -0.82

现货银 31.25 0.19 +0.61 3.20

现货铂金 1687.81 6.81 +0.41 9.96

现货钯金 739.80 2.30 +0.31 6.91

COMEX期金 1660.40 3.80 +0.23 -0.92 17376

COMEX期银 31.27 0.06 +0.19 3.42 4338

汇率

欧元/美元 1.3444

美元/日圆 90.79

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 白云)
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