全球金市: 现货金上涨但徘徊在两周低点附近,受经济复苏寄望打压

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1660.74 2.25 +0.14 -0.82
现货银 31.25 0.19 +0.61 3.20
现货铂金 1687.81 6.81 +0.41 9.96
现货钯金 739.80 2.30 +0.31 6.91
COMEX期金 1660.40 3.80 +0.23 -0.92 17376
COMEX期银 31.27 0.06 +0.19 3.42 4338
汇率
欧元/美元 1.3444
美元/日圆 90.79
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 白云)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。