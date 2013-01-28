券商观点: 申万上调中国今年GDP增速预测至8.2%,看好消费股

路透上海1月28日 - 中国大型券商--申银万国证券研究所发布最新报告,将今年中国国内生产总值(GDP)增速预测由此前的7.8%调高至8.2%,而在新型城镇化加速实施的大背景下,申银万国看好未来消费股的投资机会.

报告指出,2012年四季度中国经济增长7.9%,标志着从2010年一季度以来的GDP增速下降趋势结束,上升趋势开始,印证了申万此前一直强调的经济周期将从四季度开始告别衰退进入复苏的判断,"由于消费和服务业更加稳定的表现,我们比此前更乐观,上调2013年经济增长(预测)至8.2%."

稍早渣打银行在最新研报中亦宣布上调中国今明两年经济成长率分别至8.3%和8.2%,预计今年中国经济将逐渐走强,到明年一季度在8.5%触顶,之后受政策再度收紧影响逐渐回落,四季度将降至7.8%.

申万表示,外需倒逼、人口拐点、新型城镇化加快实施标志着中国经济进入一个新的时期.新时期下,三大因素决定居民消费将保持更加稳定的增长:首先,稳定就业和收入分配政策将推动居民收入稳定增加,有望推动消费持续增长.

其次,由于第三产业发展能够提供更多的消费供给,因此伴随国内第三产业占比的持续提升,消费将获得持续的增长动力;第三,国家实施的譬如消费信贷等一系列改善消费环境的政策,将进一步扩大消费增长的空间.

报告称,新型城镇化是以人为本的城镇化,从总量上看农民进城能够真正享受消费的增长效应,成为促进消费增长的新引擎.而从结构上看,看好五大消费热点:1.中西部以及三四线城市消费;2.医药、环保、安防和食品安全等具有外部性的消费;3.住房和家居性消费;4.旅游等休闲消费;5.低空开放、游艇等新消费热点.