《中国企业债发行日程表》--1月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *镇江水利投资 14 7 簿记建档区间6.3%-7.3% AA 1/30-2/1 银河证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *重庆綦江东部 12 7 6.75% AA 1/29-2/4 广州证券 新城开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *三门峡财经 13 7 6.68% AA 1/29-2/4 华龙证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保) =================================================================================== *南京禄口机场 16 10 前五年5.15% AA+ 1/29-2/4 瑞信方正证券 (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保) =================================================================================== *晶科能源 8 6 前三年8.99% AA- 1/29-2/4 兴业证券 (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保) =================================================================================== 吉利控股集团 12 7 前五年5.90% AA+ 1/24-1/30(网点) 国信证券 (第五年附投资者选择权) 1/24-1/28(上海证券交易所) =================================================================================== 江苏金桥 5 5 前三年利率6.10% AA- 1/23-1/29 华英证券 盐化集团 (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保) =================================================================================== 沧州建投 12 7 6.72% AA 1/23-1/29 渤海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 大连长兴岛 18 7 6.60% AA 1/25-1/29 国信证券 开发建投公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 绍兴城中村 12 7 6.50% AA 1/24-1/30 太平洋证券 改造建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保) =================================================================================== 成都兴城 20 7 6.17% AA+ 1/28-1/30 中信建投证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 江苏金灌集团 10 6 6.40% AA 1/28-1/30 银河证券 (第3-6年末每年偿还25%本金/以自有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 福建南平 15 7 6.69% AA 1/28-1/30 兴业证券 高速公路 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 贵州高速公路 20 7 6.90% AA 1/25-1/31 东方证券 开发总公司 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 青岛胶州城市 17 7 6.59% AA 1/25-1/31 兴业证券 发展投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 泰安市泰山 18 7 6.76% AA+ 1/25-1/31 恒泰证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 山西煤炭 25 10 前7年5.25% AAA 1/28-2/1 国泰君安证券 运销集团 (第七年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 济宁高新城投 12 7 6.60% AA 1/28-2/1 国泰君安证券 =================================================================================== 无锡锡东新城 15 7 6.65% AA 1/28-2/1 东吴证券 建设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 杭州高新区 5 7 6.45% AA 1/28-2/1 国信证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 南充发展 20 7 6.69% AA 1/28-2/1 国开证券 投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中航证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)