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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 18:24 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*镇江水利投资  14         7  簿记建档区间6.3%-7.3% AA     1/30-2/1     银河证券
公司          (第3-7年每年末偿还20%本金)
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*重庆綦江东部  12         7      6.75%           AA     1/29-2/4     广州证券
新城开发公司   (第3-7年每年末偿还20%本金)
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*三门峡财经    13         7      6.68%           AA     1/29-2/4     华龙证券
投资公司   (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保)
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*南京禄口机场  16        10   前五年5.15%          AA+     1/29-2/4  瑞信方正证券
           (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保)
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*晶科能源       8         6   前三年8.99%          AA-     1/29-2/4    兴业证券
     (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保)
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吉利控股集团   12         7   前五年5.90%         AA+  1/24-1/30(网点)  国信证券
                   (第五年附投资者选择权)              1/24-1/28(上海证券交易所)
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江苏金桥        5         5  前三年利率6.10%      AA-     1/23-1/29     华英证券
盐化集团    (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保)
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沧州建投       12         7        6.72%         AA      1/23-1/29    渤海证券
              (第3-7年每年末偿还20%本金)
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大连长兴岛     18         7       6.60%          AA      1/25-1/29    国信证券
开发建投公司             （第3-7年末每年偿还20%本金)                     国开证券
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绍兴城中村     12         7       6.50%          AA      1/24-1/30    太平洋证券
改造建投      (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保)
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成都兴城       20         7        6.17%    AA+           1/28-1/30    中信建投证券
投资集团                  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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江苏金灌集团   10         6       6.40%           AA      1/28-1/30    银河证券
                    (第3-6年末每年偿还25%本金/以自有土地使用权抵押担保)
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福建南平       15         7       6.69%           AA      1/28-1/30    兴业证券
高速公路               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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贵州高速公路   20         7       6.90%          AA      1/25-1/31    东方证券
开发总公司                  (第五年末附投资者选择权)              
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青岛胶州城市   17         7       6.59%          AA      1/25-1/31    兴业证券
发展投资公司     （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保)
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泰安市泰山     18         7       6.76%          AA+     1/25-1/31    恒泰证券
投资公司                 (第3-7年末每年偿还20%本金）
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山西煤炭      25        10   前7年5.25%          AAA     1/28-2/1     国泰君安证券
运销集团               (第七年末附发行人和投资者选择权)
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济宁高新城投   12         7       6.60%           AA      1/28-2/1     国泰君安证券
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无锡锡东新城   15         7       6.65%           AA      1/28-2/1     东吴证券
建设发展公司        （第3-7年末每年偿还20%本金）
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杭州高新区      5         7       6.45%           AA      1/28-2/1     国信证券
资产经营公司            (第3-7年末每年偿还20%本金)
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南充发展       20         7       6.69%           AA      1/28-2/1     国开证券
投资控股           (第3-7年末每年偿还20%本金)                          中航证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
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