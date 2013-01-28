金属期市: 伦铜走高,受益于中国经济增长憧憬及欧元走坚

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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0703GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8060.00 30.00 +0.37 1.65
上海期铜 58620 -210 -0.36 1.63
COMEX期铜 366.20 1.00 +0.27 0.26
LME期铝 2054.00 8.00 +0.39 -0.82
上海期铝 15165 -60 -0.39 -1.17
LME期锌 2079.00 -1.00 -0.05 0.75
上海期锌 15570 25 +0.16 0.16
LME期镍 17389.00 9.00 +0.05 1.36
LME期铅 2365.25 10.25 +0.44 1.08
上海期铅 15385.00 -40.00 -0.26 0.89
LME期锡 24600.00 -100.00 -0.40 5.13
LME/上海套利价差^ 236
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 许娜/郑茵 审校 高琦/白云)
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