金属期市: 伦铜走高,受益于中国经济增长憧憬及欧元走坚

0703GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8060.00 30.00 +0.37 1.65

上海期铜 58620 -210 -0.36 1.63

COMEX期铜 366.20 1.00 +0.27 0.26

LME期铝 2054.00 8.00 +0.39 -0.82

上海期铝 15165 -60 -0.39 -1.17

LME期锌 2079.00 -1.00 -0.05 0.75

上海期锌 15570 25 +0.16 0.16

LME期镍 17389.00 9.00 +0.05 1.36

LME期铅 2365.25 10.25 +0.44 1.08

上海期铅 15385.00 -40.00 -0.26 0.89

LME期锡 24600.00 -100.00 -0.40 5.13

LME/上海套利价差^ 236

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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