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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 16:24 BJT

重发-台湾债市: 殖利率全面收扬,因美债殖利率弹升等三大利空垄罩

(调整第一段语序以突出在主流券中比较殖利率)
    路透台北1月28日 - 台湾公债殖利率周一全面收扬,交易员认为,今天台债面临美债殖利率来到三周高位、
台股走强及台币贬值等三大利空,令殖利率全面收高,其中主流券以五年公债102/2殖利率弹幅最大,后续关注美
债殖利率是否续创波段新高.
    
    他们表示,农历年将至,交易商普遍不想抱券过年,盘面以短线操作为主,料短期台债殖利率波动幅度不致太
大,主流券102/2殖利率区间大致落在0.88-0.91%,若美国10年期公债殖利率升破2%,那将推升美债到另一个利率
水准,将有利于台债延续偏空氛围,不过陆续有逢高买盘进场,将压抑台债殖利率弹升的幅度.
    
    "美债(殖利率)弹、台股强、台币贬很凶,台债殖利率当然上去啦!"一银行交易员说.
    
    台湾股市周一上涨0.6%,金融保险类指数 引领升势,因金融监督管理委员会周日宣布,两岸首次的证
券期货监理合作会议(金证会)将于周二(29日)举行,双方将就市场开放议题及陆资企业至台湾上市(T股)等议题
进行意见交流.

    美国公债收益率升至三周高位,此前数据显示欧洲银行准备偿还给欧洲央行的贷款规模大于预期,显示欧元
区经济正在复苏,令避险公债的需求降低.美国两年期公债收益率上周五低于德国两年期公债收益率,为13个月
首见.指标10年期公债价格跌26/32,收益率报1.95%,为1月4日来最高.30年期公债跌1-20/32,收益率报3.14%,亦
为1月4日来最高.     
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +1.36      0.8997   0.8940-0.9000       206.0
      10      101/9                     +0.93      1.1733   1.1710-1.1735        31.0
      15      102/1                     +1.80      1.4190   1.4000-1.4190         4.0
      20      102/3                     +0.25      1.6000   1.5960-1.6050         3.0
    
    随着日本央行祭出放宽货币政策救市,近期台币面临走贬压力,有一外银交易员称,台币贬值效应会有部分
外资逢高调节出场的力道,不过仍有交易商逢高在收筹码,两相抵销下近日台债殖利率弹幅不大,不过台湾可望
于农历年前全面开放人民币业务,随人民币存量增加将对台币资金需求形成排挤效应,中长线台债殖利率有可能
慢慢垫高.
    
    台币兑美元        周一早盘走跌至四个月低位.市场人士指出,台币随韩元          及日圆      等亚
币走弱,外资仍积极买入美元,部分进口商也加入买汇行列.由于市场预期台币将持续贬值,美元卖方报价稀疏,
令汇价快速挫跌.[ ID:nL4T0AX0K9]

    至于台湾10年期新券将于下周一展开公开发行前交易(when issued).交易员指出,新券when issued的时间
点刚好落在农历年关前,削弱其when issued期间殖利率的指标意义,毕竟交易商没必要抢在农历年前大动作造
市.     
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4190
         10       101/9                       1.1733
          5       102/2                       0.8997
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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