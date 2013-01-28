重发-台湾债市: 殖利率全面收扬,因美债殖利率弹升等三大利空垄罩

(调整第一段语序以突出在主流券中比较殖利率) 路透台北1月28日 - 台湾公债殖利率周一全面收扬,交易员认为,今天台债面临美债殖利率来到三周高位、 台股走强及台币贬值等三大利空,令殖利率全面收高,其中主流券以五年公债102/2殖利率弹幅最大,后续关注美 债殖利率是否续创波段新高. 他们表示,农历年将至,交易商普遍不想抱券过年,盘面以短线操作为主,料短期台债殖利率波动幅度不致太 大,主流券102/2殖利率区间大致落在0.88-0.91%,若美国10年期公债殖利率升破2%,那将推升美债到另一个利率 水准,将有利于台债延续偏空氛围,不过陆续有逢高买盘进场,将压抑台债殖利率弹升的幅度. "美债(殖利率)弹、台股强、台币贬很凶,台债殖利率当然上去啦!"一银行交易员说. 台湾股市周一上涨0.6%,金融保险类指数 引领升势,因金融监督管理委员会周日宣布,两岸首次的证 券期货监理合作会议(金证会)将于周二(29日)举行,双方将就市场开放议题及陆资企业至台湾上市(T股)等议题 进行意见交流. 美国公债收益率升至三周高位,此前数据显示欧洲银行准备偿还给欧洲央行的贷款规模大于预期,显示欧元 区经济正在复苏,令避险公债的需求降低.美国两年期公债收益率上周五低于德国两年期公债收益率,为13个月 首见.指标10年期公债价格跌26/32,收益率报1.95%,为1月4日来最高.30年期公债跌1-20/32,收益率报3.14%,亦 为1月4日来最高. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.36 0.8997 0.8940-0.9000 206.0 10 101/9 +0.93 1.1733 1.1710-1.1735 31.0 15 102/1 +1.80 1.4190 1.4000-1.4190 4.0 20 102/3 +0.25 1.6000 1.5960-1.6050 3.0 随着日本央行祭出放宽货币政策救市,近期台币面临走贬压力,有一外银交易员称,台币贬值效应会有部分 外资逢高调节出场的力道,不过仍有交易商逢高在收筹码,两相抵销下近日台债殖利率弹幅不大,不过台湾可望 于农历年前全面开放人民币业务,随人民币存量增加将对台币资金需求形成排挤效应,中长线台债殖利率有可能 慢慢垫高. 台币兑美元 周一早盘走跌至四个月低位.市场人士指出,台币随韩元 及日圆 等亚 币走弱,外资仍积极买入美元,部分进口商也加入买汇行列.由于市场预期台币将持续贬值,美元卖方报价稀疏, 令汇价快速挫跌.[ ID:nL4T0AX0K9] 至于台湾10年期新券将于下周一展开公开发行前交易(when issued).交易员指出,新券when issued的时间 点刚好落在农历年关前,削弱其when issued期间殖利率的指标意义,毕竟交易商没必要抢在农历年前大动作造 市. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4190 10 101/9 1.1733 5 102/2 0.8997 2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)