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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 16:20 BJT

新兴汇市: 韩元带头拖累亚洲货币走低,因"货币战争"警讯浮现

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           90.74       90.86       +0.13       -4.35       86.79
 坡元                          1.2383      1.2342       -0.33       -1.32      1.2219
 台币                          29.560      29.250       -1.05       -1.43      29.136
 韩元                         1093.10     1074.50       -1.70       -2.06     1070.60
 泰铢                           29.94       29.89       -0.17       +2.24       30.61
 菲律宾披索                     40.90       40.66       -0.59       +0.37       41.05
 印尼卢比                     9690.00     9645.00       -0.46       -0.62     9630.00
 印度卢比                       53.83       53.68       -0.27       +2.16       54.99
 马币*                         3.0430      3.0430       +0.00       +0.49      3.0580
 人民币                        6.2227      6.2205       -0.04       +0.12      6.2303
    * 马来西亚金融市场周一因假期休市.(完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 蔡美珍/张若琪)
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